Азербайджан и Иран обсуждают вопросы пограничной логистики и грузоперевозок

Представители Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) и Государственного таможенного комитета посетили пограничные контрольно-пропускные пункты Джульфа и Полдешт для решения проблем в сфере грузоперевозок и повышения эффективности границы с Ираном.

Обсуждения были сосредоточены на процедурах допуска грузовых транспортных средств , организации очередей и протоколах обработки документов. Азербайджан подчеркнул проблемы, с которыми сталкиваются его транспортные операторы в Иране , включая задержки, вызванные частыми проверками грузовиков. Чиновники отметили использование автоматизированной системы анализа рисков на основе ИИ на азербайджанской стороне для оптимизации проверок транспортных средств.

В то время как азербайджанские контрольно-пропускные пункты Джульфа и Шахтахт могут похвастаться передовой инфраструктурой, включая рентгеновские сканеры для быстрого досмотра, иранские контрольно-пропускные пункты не имеют такого оборудования, что увеличивает задержки для транспортных средств с высоким риском. Иранские чиновники пообещали вскоре установить рентгеновские системы.

Также обсуждались часы работы на пограничных переходах, при этом представители Азербайджана отметили, что ограниченные ночные операции Ирана и сокращенные часы работы в Шахтахте и Полдаште снижают пропускную способность. Устранение этих проблем может позволить обрабатывать 150-200 грузовиков ежедневно в Шахтахте и 200-250 грузовиков в Джульфе.

Для сокращения времени ожидания на иранских контрольно-пропускных пунктах запланированы меры, включающие оптимизацию процедур пересечения границы, модернизацию инфраструктуры и более широкое внедрение автоматизированных систем, таких как анализ рисков на основе ИИ. Предложения также включают делегирование более простых задач по проверке между агентствами для ускорения обработки и улучшения трансграничного обмена информацией.

Азербайджанские чиновники выразили особую обеспокоенность по поводу языковых барьеров , поскольку нехватка русскоговорящих иранских таможенников и пограничников замедляет обработку документов, особенно фитосанитарных и ветеринарных сертификатов. Недостаточная пропускная способность иранских логистических терминалов и непоследовательные таможенные сборы еще больше усложняют операции для азербайджанских перевозчиков.

Отсутствие стабильного интернет-соединения на иранской стороне было отмечено как серьезное препятствие, нарушающее координацию между водителями и логистическими компаниями.

Обе стороны стремятся создать более эффективную систему управления границами, решая эти проблемы для улучшения условий для грузоперевозчиков и сокращения задержек.