Автоколонна пересекает азербайджано-иранскую границу
Азербайджан и Иран обсуждают вопросы пограничной логистики и грузоперевозок
Представители Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) и Государственного таможенного комитета посетили пограничные контрольно-пропускные пункты Джульфа и Полдешт для решения проблем в сфере грузоперевозок и повышения эффективности границы с Ираном.
Обсуждения были сосредоточены на процедурах допуска грузовых транспортных средств , организации очередей и протоколах обработки документов. Азербайджан подчеркнул проблемы, с которыми сталкиваются его транспортные операторы в Иране , включая задержки, вызванные частыми проверками грузовиков. Чиновники отметили использование автоматизированной системы анализа рисков на основе ИИ на азербайджанской стороне для оптимизации проверок транспортных средств.
В то время как азербайджанские контрольно-пропускные пункты Джульфа и Шахтахт могут похвастаться передовой инфраструктурой, включая рентгеновские сканеры для быстрого досмотра, иранские контрольно-пропускные пункты не имеют такого оборудования, что увеличивает задержки для транспортных средств с высоким риском. Иранские чиновники пообещали вскоре установить рентгеновские системы.
Также обсуждались часы работы на пограничных переходах, при этом представители Азербайджана отметили, что ограниченные ночные операции Ирана и сокращенные часы работы в Шахтахте и Полдаште снижают пропускную способность. Устранение этих проблем может позволить обрабатывать 150-200 грузовиков ежедневно в Шахтахте и 200-250 грузовиков в Джульфе.
Для сокращения времени ожидания на иранских контрольно-пропускных пунктах запланированы меры, включающие оптимизацию процедур пересечения границы, модернизацию инфраструктуры и более широкое внедрение автоматизированных систем, таких как анализ рисков на основе ИИ. Предложения также включают делегирование более простых задач по проверке между агентствами для ускорения обработки и улучшения трансграничного обмена информацией.
Азербайджанские чиновники выразили особую обеспокоенность по поводу языковых барьеров , поскольку нехватка русскоговорящих иранских таможенников и пограничников замедляет обработку документов, особенно фитосанитарных и ветеринарных сертификатов. Недостаточная пропускная способность иранских логистических терминалов и непоследовательные таможенные сборы еще больше усложняют операции для азербайджанских перевозчиков.
Отсутствие стабильного интернет-соединения на иранской стороне было отмечено как серьезное препятствие, нарушающее координацию между водителями и логистическими компаниями.
Обе стороны стремятся создать более эффективную систему управления границами, решая эти проблемы для улучшения условий для грузоперевозчиков и сокращения задержек.
Экономика
-
Правительство Азербайджана приняло новые руководящие принципы для содействия трудоустройству лиц с особыми потребностями в социальной защите и тех, кто сталкивается с трудностями в получении работы. Постановление, одобренное 29 декабря Кабинетом министров, определяет целевые программы, направленные на создание рабочих мест посредством государственно-частного сотрудничества.
-
- 30 декабрь 2024, 17:26
Кабинет министров Азербайджана утвердил новые правила для содействия целевым программам занятости, направленным на поддержку лиц с особыми потребностями в социальной защите и тех, кто сталкивается с трудностями в трудоустройстве. Меры, принимаемые Государственным агентством занятости, направлены на стимулирование создания рабочих мест в приоритетных секторах экономики.
-
- 30 декабрь 2024, 17:12
Кабинет министров Азербайджана объявил о внесении ключевых поправок в различные нормативные акты для обеспечения соответствия закону, принятому 24 мая 2024 года, направленному на обновление Налогового кодекса, Таможенного кодекса, а также законов о государственных пошлинах и лицензировании.
-
- 30 декабрь 2024, 16:52
Кабинет министров Азербайджана внес существенные изменения в энергетические правила в соответствии с новыми законами, направленными на улучшение электроэнергетической инфраструктуры страны. Постановление, подписанное премьер-министром Али Асадовым 29 декабря, вносит поправки в ряд предыдущих правительственных решений и отменяет предыдущие положения, включая ключевое правило о производстве электроэнергии и ограничениях на эксплуатацию оборудования.
Написать отзыв