Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в воскресенье провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, выразив соболезнования в связи с трагической катастрофой пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» близ Актау во время рейса Баку-Грозный, сообщило МИД Азербайджана.

Министр иностранных дел Литвы выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой азербайджанского самолета

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в воскресенье провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, выразив соболезнования в связи с трагической катастрофой пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» близ Актау во время рейса Баку-Грозный, сообщило МИД Азербайджана.

Министр Будрис выразил соболезнование жертвам аварии, пожелал мира погибшим и скорейшего выздоровления пострадавшим. Он выразил сожаление, что его первый официальный визит пришелся на столь печальные обстоятельства, и заверил, что Литва готова оказать поддержку в реабилитации пострадавших и расследовании аварии.

Министр иностранных дел Байрамов поблагодарил своего литовского коллегу за солидарность и соболезнования. Он заверил, что расследование причин крушения находится под непосредственным контролем руководства Азербайджана, и для расследования инцидента создана государственная комиссия. Байрамов также проинформировал Будриса о текущих усилиях.

В ходе беседы министры обсудили вопросы региональной и международной безопасности, а также двустороннего и многостороннего сотрудничества. Они подчеркнули важность укрепления связей в преддверии 30-летия дипломатических отношений в следующем году.