Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в воскресенье провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, выразив соболезнования в связи с трагической катастрофой пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» близ Актау во время рейса Баку-Грозный, сообщило МИД Азербайджана.
Министр иностранных дел Литвы выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой азербайджанского самолета
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в воскресенье провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, выразив соболезнования в связи с трагической катастрофой пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» близ Актау во время рейса Баку-Грозный, сообщило МИД Азербайджана.
Министр Будрис выразил соболезнование жертвам аварии, пожелал мира погибшим и скорейшего выздоровления пострадавшим. Он выразил сожаление, что его первый официальный визит пришелся на столь печальные обстоятельства, и заверил, что Литва готова оказать поддержку в реабилитации пострадавших и расследовании аварии.
Министр иностранных дел Байрамов поблагодарил своего литовского коллегу за солидарность и соболезнования. Он заверил, что расследование причин крушения находится под непосредственным контролем руководства Азербайджана, и для расследования инцидента создана государственная комиссия. Байрамов также проинформировал Будриса о текущих усилиях.
В ходе беседы министры обсудили вопросы региональной и международной безопасности, а также двустороннего и многостороннего сотрудничества. Они подчеркнули важность укрепления связей в преддверии 30-летия дипломатических отношений в следующем году.
-
- Экономика
- 31 декабрь 2024 21:32
-
Политика
-
- 31 декабрь 2024, 14:33
Религиозная церемония в городе Ардебиль, организованная печально известным имамом Амели , превратилась в церемонию оскорблений президентов Турции и Азербайджана.
-
- 31 декабрь 2024, 11:16
Администрация Байдена в понедельник объявила о выделении почти 6 миллиардов долларов дополнительной военной и бюджетной помощи Украине, сообщает корреспондент Turan из Вашингтона.
-
- 30 декабрь 2024, 16:22
Президент Литвы Гитанас Науседа 30 декабря выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с трагической авиакатастрофой, в результате которой погибли многочисленные люди. В телефонном разговоре Науседа выразил соболезнования Алиеву и азербайджанскому народу, пожелал скорейшего выздоровления раненым и выразил солидарность с нацией в это трудное время.
-
- 30 декабрь 2024, 15:02
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин и генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев провели телефонный разговор. Стороны обсудили расследование причин крушения самолета «Азербайджанских авиалиний», говорится в сообщении СКР.
Написать отзыв