Транзит российского газа через Украину прекращается, Европа приспосабливается

Транзит российского природного газа через Украину в Европу и Молдову официально завершился 1 января, ознаменовав заключение пятилетнего контракта между украинским «Нафтогазом» и российским «Газпромом». Прекращение, подтвержденное оператором газотранспортной системы Украины, фактически останавливает поставки, как на въезде, так и на выезде с украинских границ.

Контракт, подписанный 30 декабря 2019 года, стал компромиссом после проигрыша «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже, обязав российского энергетического гиганта выплатить «Нафтогазу» 2,9 млрд долларов. Несмотря на трудности, соглашение способствовало транзиту на условиях «отправляй или плати», обеспечивая доход для Украины, даже когда фактические объемы упали ниже контрактных уровней.

За пятилетний срок действия контракта было передано всего 148 млрд кубометров (млрд кубометров) газа, что намного меньше согласованных 225 млрд кубометров. Напряженность обострилась в 2022 году после того, как Украина потеряла контроль над станцией Сохрановка в Луганске, и появились обвинения в хищении газа на оккупированных Россией территориях. К 2023 году объемы транзита упали до 14,65 млрд кубометров, полагаясь исключительно на точку входа Суджа.

В отсутствие возобновленного соглашения Словакия и Венгрия, традиционно зависящие от украинских транзитных маршрутов, искали альтернативы. Венгрия опиралась на трубопровод «Турецкий поток», а Словакия изучала варианты с участием азербайджанского газа.

Обсуждения поставок газа из Азербайджана выявили ограничения мощностей, поскольку существующие обязательства Баку оставляют мало места для дополнительного экспорта в Европу. Попытки обеспечить азербайджанские поставки через Россию или хранилища в Украине оказались нежизнеспособными, что отражает сложную динамику региональной энергетической безопасности.

Евросоюз готовился к этому сдвигу с 2022 года, когда были объявлены планы по устранению зависимости от российской энергии к 2027 году. Импорт СПГ из США и увеличение поставок из Норвегии помогли диверсифицировать энергетический баланс, сократив долю российского газа до всего 5% потребления ЕС к 2024 году.

Однако Молдова сталкивается с большими рисками. Ее зависимость от российского газа для производства электроэнергии делает ее уязвимой, несмотря на запасы альтернативных видов топлива. Ожидается, что соседняя Румыния поможет с поставками электроэнергии в случае возникновения дефицита.

В то время как газотранспортная система Украины продолжит обслуживать внутренние потребности, потеря доходов от транзита требует более высоких тарифов для промышленных потребителей. Эксперты предупреждают, что хранилища и внутренние распределительные сети Украины могут столкнуться с давлением к концу отопительного сезона.

Несмотря на неопределенность, газовая инфраструктура Украины остается стратегическим активом, с потенциалом возобновления актуальности в будущем. Между тем, усилия Европы по энергетической диверсификации сигнализируют о продолжающемся отходе от зависимости от российских углеводородов, изменяя рынок региональной торговли энергоносителями.