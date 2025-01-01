Президент Азербайджана Ильхам Алиев в новогоднем обращении подчеркнул достижения и вызовы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник обратился к нации, отмечая День солидарности азербайджанцев мира и Новый год, с размышлениями о достижениях страны в 2024 году и предстоящих задачах.
Алиев подчеркнул, что Азербайджан завершил 2024 год, достигнув всех своих целей, указав на экономический рост, усиление военного потенциала и сохранение стабильности, несмотря на глобальные потрясения. «Наша страна уверенно развивалась. Стабильность торжествует, и азербайджанский народ живет в условиях безопасности», - сказал он.
Президент приветствовал мирное восстановление суверенитета Азербайджана над четырьмя селами в Газахском районе, оккупированными с начала 1990-х годов. «Это было достигнуто без единого выстрела, политическими методами», — заявил Алиев. Однако он предупредил о росте напряженности на Южном Кавказе, назвав ускоренную милитаризацию Армении угрозой региональному миру.
«Быстрая кампания вооружения Армении лишена логического объяснения и представляет опасность для региональной стабильности», — заявил Алиев, призвав Ереван отказаться от агрессивной политики. Он также выделил рекордно высокий военный бюджет Азербайджана на 2025 год в размере 8,4 млрд манатов как необходимый ответ на действия Армении.
Алиев подчеркнул высокие экономические показатели, включая рост ВВП на 4% и расширение ненефтяного сектора на 6%. Он также отметил, что валютные резервы Азербайджана превышают 72 млрд долларов, а внешний долг сократился до 5,2 млрд долларов.
Восстановление Карабаха и Восточного Зангезура остается главным приоритетом, на что с 2021 года выделено более 19 миллиардов манатов. «Около 10 000 внутренне перемещенных лиц уже вернулись, и в 2025 году их будет больше», - сказал он.
Алиев рассказал о социальных реформах, включая повышение минимальной заработной платы и пенсий на 14% с 2025 года, а также о текущих социальных программах на сумму 7,5 млрд манатов. Он также отметил успешное проведение Азербайджаном климатической конференции COP29, в которой приняли участие 197 стран и 80 глав государств и правительств.
Алиев раскритиковал то, что он назвал клеветнической кампанией против Азербайджана со стороны некоторых западных стран и организаций. «Несмотря на эти попытки, мир стал свидетелем потенциала Азербайджана во время COP29», - сказал он.
Размышляя о своем переизбрании в 2024 году, Алиев поклялся продолжать вести Азербайджан к развитию и процветанию. «В течение 21 года Азербайджан достойно преодолевал вызовы. Мы восстановили нашу территориальную целостность и продолжим уверенно двигаться вперед», — подтвердил он.
Завершая свое выступление, Алиев выразил теплые пожелания азербайджанцам всего мира, сказав: «Искренне поздравляю азербайджанцев, проживающих во всем мире, с этим праздником. Желаю моему дорогому народу крепкого здоровья, благополучия и счастья».
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