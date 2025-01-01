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(19 минут назад)
Азербайджан готовится к «бета-поколению»
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Азербайджан готовится к «бета-поколению»

Австралийский демограф и социолог Марк Маккриндл описал появление «Бета-поколения» — демографической группы, которую он определяет как людей, родившихся в период с 2025 по 2039 год, что ознаменовало новую главу в глобальной поколенческой идентичности.

В недавнем сообщении в блоге Маккриндл предсказал, что к 2035 году поколение бета будет составлять около 16% населения мира. Это будут дети миллениалов (поколение Y) и старшие представители поколения Z, многие из которых, как ожидается, доживут до 22 века.

«Мы назвали их «Альфа» и «Бета», чтобы обозначить не просто новые поколения, но и первых, которые будут сформированы в совершенно ином мире», — написал Маккриндл. «Переход на греческий алфавит подчеркивает, как эти поколения будут расти в новую технологическую эпоху».

Азербайджан, с его молодой демографией также готовится к адаптации к потребностям этого нового поколения. Страна приняла цифровую трансформацию в таких областях, как образование, здравоохранение и городское развитие. Эксперты предполагают, что этот сдвиг сыграет решающую роль в формировании среды бета-поколения. Такие инициативы, как правительственные программы цифровой грамотности и инвестиции в отрасли, основанные на ИИ, направлены на подготовку общества к более технологически-ориентированному будущему.

Маккриндл утверждает, что поколение бета будет расти в мире, где искусственный интеллект (ИИ) будет органично интегрирован в повседневную жизнь, что отличает их от поколения альфа, которое стало свидетелем подъема этих технологий.

Однако Маккриндл предупредил, что поколение бета унаследует планету, борющуюся с серьезными социальными и экологическими проблемами, включая изменение климата, демографические сдвиги и быструю урбанизацию.

Родители поколения Бета должны подчеркивать адаптивность, равенство и экологическую осведомленность в воспитании своих детей. Маккриндл считает, что это будет способствовать воспитанию глобально мыслящих личностей с сильными общественными и коллективными ценностями.

Азербайджанские социологи предполагают, что эти приоритеты соответствуют традиционным ценностям солидарности общества в стране, хотя и в современной интерпретации, которая объединяет экологическое сознание и управление цифровой идентификацией.

По мере того, как начинает формироваться поколение бета, перед политиками и педагогами Азербайджана встает задача обеспечить эту новую когорту инструментами и возможностями для процветания во все более взаимосвязанном и технологически развитом мире.

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