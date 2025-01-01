Рост населения мира замедлился в 2024 году и превысил 8 миллиардов человек
Согласно оценкам, опубликованным в понедельник Бюро переписи населения США, в 2024 году численность населения мира увеличилась более чем на 71 миллион человек, достигнув 8,09 миллиарда человек по состоянию на 1 января 2025 года. Хотя рост представляет собой значительное дополнение, он знаменует собой небольшое замедление по сравнению с 2023 годом, когда рост составил 75 миллионов.
Данные показывают, что в январе 2025 года в мире каждую секунду будет рождаться в среднем 4,2 человека, а умирать будет 2 человека, что отражает продолжающийся рост, хотя и более медленными темпами.
Азербайджан, как и многие страны, продолжает наблюдать устойчивые демографические тенденции, обусловленные естественным приростом и миграцией. Государственный статистический комитет Азербайджана ранее сообщал, что к концу 2024 года население страны достигло примерно 10,4 млн человек. Рост в Кавказском регионе остается стабильным, поддерживаемым молодой демографической группой и государственной политикой, способствующей благосостоянию семьи.
В глобальном масштабе Бюро переписи населения США подчеркнуло, что население Соединенных Штатов выросло на 2,6 миллиона в 2024 году, достигнув 341 миллиона к началу 2025 года. Рождения, смерти и миграция в совокупности добавляют одного человека к населению США каждые 21,2 секунды. Это значительный, но скромный рост по сравнению с предыдущими десятилетиями, отражающий меняющиеся демографические модели.
С начала 2020-х годов население США увеличилось почти на 9,7 млн человек, или на 2,9%, причем рост в основном обусловлен миграцией и естественным приростом. Однако траектория роста текущего десятилетия остается медленнее, чем рост на 7,4%, наблюдавшийся в 2010-х годах, что стало самым маленьким приростом с 1930-х годов.
Эксперты связывают глобальное замедление роста населения со снижением рождаемости в нескольких крупных экономиках в сочетании с улучшением здравоохранения, продлевающим продолжительность жизни. Такие регионы, как Африка к югу от Сахары, продолжают быть драйверами мирового роста, в то время как страны Европы и Восточной Азии испытывают стагнацию или сокращение численности населения.
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