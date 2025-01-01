Премьер-министр Армении Пашинян призывает к идеологии «Настоящей Армении», переключая внимание на процветание и стабильность
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем новогоднем обращении к нации представил новую руководящую идеологию для страны, в центре которой лежит концепция «реальной» республики в границах бывшей Армянской Советской Социалистической Республики (Армянской ССР). Его речь ознаменовала собой значительный отход от традиционных нарративов, подчеркнув необходимость отказа от давних исторических обид в пользу сосредоточения внимания на национальном благосостоянии и развитии.
«Реальная Армения, охватывающая 29 743 квадратных километра — территорию Армянской ССР — должна стать руководящей идеологией не только для правительства и парламентского большинства, но и для каждого гражданина», — сказал Пашинян в своем обращении. Он определил государство как инструмент обеспечения безопасности, благополучия, счастья, идентичности и развития его граждан.
Премьер-министр подчеркнул важность перехода от мышления постоянной борьбы к мышлению, ориентированному на достижение мирной и стабильной жизни для армянского населения. Он также призвал к переоценке традиционного восприятия государства, призывая армян рассматривать его не как обузу, а как средство для лучшего будущего.
Речь привлекла внимание в соседнем Азербайджане, где чиновники и аналитики внимательно следят за изменением политической риторики Армении. Отношения между двумя странами остаются напряженными после недавнего конфликта в Карабахском регионе и последующего перемещения армянского населения из этого региона.
Наблюдатели в Баку отметили, что акцент Пашиняна на советских границах Армении может означать отход от территориальных претензий в регионе. «Если это будет реализовано искренне, это может открыть путь к нормализации отношений», — прокомментировал азербайджанский политолог Насими Мамедли, добавив, что такой сдвиг может проложить путь к возобновлению диалога по давним вопросам.
Видение Пашиняна включает в себя снижение исторического акцента на страданиях и жертвах, которые он назвал «крестом на шее нации». Вместо этого он предложил сделать приоритетными экономическое развитие и повышение уровня жизни в качестве ключевых национальных целей.
Правительство Армении столкнулось с растущим давлением, требующим обеспечить стабильность и рост после многих лет политических и экономических проблем. Критики в Армении сомневаются, сможет ли этот идеологический сдвиг решить глубоко укоренившиеся общественные разногласия и экономические проблемы.
Хотя заявление Пашиняна отражает потенциально преобразующий подход к управлению, его успех будет зависеть от реализации и общественного восприятия. Предлагаемая идеология может столкнуться с сопротивлением фракций, которые рассматривают ее как отказ от исторических амбиций.
В Азербайджане внимание по-прежнему сосредоточено на том, может ли перекалиброванная позиция Армении способствовать долгосрочному миру в регионе. На данный момент «Реальная Армения» Пашиняна знаменует собой заметный поворот в армянском политическом дискурсе с потенциальными последствиями для Южного Кавказа.
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