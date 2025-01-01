FT прогнозирует мирное соглашение Украина-Россия
Недавние анализы показывают, что в 2025 году Россия и Украина могут достичь мирного соглашения, по которому Россия сохранит контроль над оккупированными территориями. Financial Times прогнозирует, что до таких переговоров избранный президент США Дональд Трамп может занять более жесткую позицию в отношении России, включая угрозы санкций и усиление военной поддержки Украины, чтобы побудить Москву к серьезным переговорам. Кроме того, союзники США могут посоветовать Трампу не отвергать сразу потенциальное членство Украины в НАТО на начальных этапах переговоров.
Предлагаемая сделка может включать в себя принятие президентом Украины Владимиром Зеленским фактического контроля России над оккупированными регионами без формального признания в обмен на европейские гарантии безопасности, поддерживаемые Соединенными Штатами. Одновременно с этим могут быть отложены дискуссии о
Важно отметить, что эти прогнозы являются спекулятивными и зависят от различных геополитических факторов, включая политику новой администрации США и развивающуюся динамику отношений между Россией и Украиной. Ситуация остается нестабильной, и фактические результаты могут отличаться от текущих прогнозов.
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