Во всем будут виноваты чеченцы?

После крушения самолета авиакомпании AZAL в Казахстане возникло множество вопросов относительно виновных, их мотивов и возможных последствий для России. Самолет потерпел крушение из-за повреждений, вызванных обстрелом над Грозным? Почему российские СМИ выдвигают такие объяснения, как столкновение со стаей птиц, взрыв кислородного баллона на борту или решение пилота лететь в Актау по собственной инициативе?

По словам Дубнова, нет ни одной правдоподобной версии событий, которая исключала бы иной сценарий, кроме взрыва за фюзеляжем самолета, приведшего к частичной разгерметизации и потере управления. Если официальная версия не учитывает никакую внешнюю силу, это было бы крайне прискорбно и предполагало бы политическое соглашение на самом высоком уровне. Однако последние события намекают, что такое соглашение маловероятно или может быть каким-то образом смягчено.

Комментируя публикации в российских СМИ, Дубнов отметил, что они жестко контролируются и действуют в соответствии с директивами администрации президента.

Он также указал, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на брифинге в Москве заявил, что строить гипотезы до выводов следствия некорректно, и призвал всех дождаться окончания расследования. Тем не менее, это не помешало Росавиации предположить, что самолет столкнулся с птицами.

«Москва находится в растерянности, поскольку единого ответа на эту катастрофу не сформулировано», — пояснил Дубнов.

Российский политолог не упустил возможности возложить вину на главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

«Надо называть вещи своими именами. У меня такое впечатление, что если бы это произошло не в небе над Грозным, не над Чечней, где царит известная фигура в российской истории, а в каком-то другом регионе России, ситуация разрешилась бы как-то… проще. Здесь фактор Рамзана Кадырова играет абсолютно доминирующую роль. Кадыров не может позволить себе допустить, чтобы ответственность — пусть на низовом уровне — возлагалась на чеченских авиадиспетчеров или даже на тех, кто был выше и занимался полетами и обеспечением безопасности воздушного пространства при охоте на беспилотники», — заявил он.

По его словам, Кремль относится к Кадырову совсем иначе, чем, например, к губернатору Вологодской области.

«Кадыров фактически является одним из лидеров страны», — посетовал политолог.