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(42 минуты назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Лавров и Байрамов обсудили крушение самолета AZAL

28 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров позвонил главе МИД  Азербайджана Джейхуну Байрамову.

В продолжение состоявшейся в тот же день беседы между президентами двух стран министры обсудили развитие событий, связанное с крушением пассажирского самолета авиакомпании AZAL 25 декабря вблизи Актау.

“ Подтвердив договоренности президентов о необходимости обеспечить самое тщательное расследование этого трагического инцидента, министры выразили глубокие соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Подчеркнута необходимость установления всех причин инцидента и принятия неотложных мер по предотвращению подобных ситуаций в будущем и по окончательному и полному урегулированию произошедшего с учетом всех обстоятельств”, - сказано в сообщении МИД России.

В свою очередь, МИД Азербайджана сообщил, что Байрамов  подчеркнул, что первичный осмотр самолета показал наличие многочисленных отверствий в фюзеляже. Показания бортпроводников и пассажиров подтвердили тот факт, что «самолет разбился в результате физического и технического вмешательства».

«Министр довел до сведения другой стороны ожидания азербайджанской стороны в направлении завершения расследования причин катастрофы и объявления причин катастрофы серьезным и всесторонним образом, с участием группы международных экспертов.

Кроме того, была отмечена важность проведения прозрачного расследования и регулярного информирования общественности».

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