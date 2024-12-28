Причина крушения – внешнее вмешательство. Но почему молчат виновные?

Авиакомпания AZAL распространила информацию о том, что самолет Embraer 190, выполнявший рейс J2-8243 из Баку в Грозный, потерпел крушение в результате внешних физических и технических помех.

Сообщается, что, учитывая результаты предварительного расследования и потенциальные риски для безопасности полетов, Государственное агентство гражданской авиации Азербайджана приняло решение о приостановке полетов из Баку в 10 городов России.

Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев сообщил журналистам, что первоначальные сообщения СМИ предполагали, что самолет столкнулся с птицами. Однако предварительные выводы специалистов, основанные на анализе обломков самолета, найденных на земле, и показаниях выживших, указывают на то, что имело место внешнее вмешательство.

Эту тему затронул в передаче «Сложный вопрос» председатель Меджлиса партии «Мусават» Ариф Гаджилы. По его словам, пробоины на фюзеляже и показания выживших пассажиров дают исчерпывающий ответ на вопрос, кто несет ответственность за крушение самолета. Комментируя сообщения о том, что самолет AZAL столкнулся со стаей птиц по пути в Грозный, Гаджилы заявил, что самолет был поврежден в небе над Грозным ракетой. Сообщалось, что 25 декабря над Грозным пролетали ракеты.

Он также не исключил возможности того, что самолет мог быть сбит намеренно.

«Могло быть намерение нацелиться на азербайджанский пассажирский самолет, уничтожить доказательства преступления и предположить, что он был атакован украинским беспилотником, тем самым обострив отношения между Азербайджаном и Украиной, а также Турцией и Украиной», — предположил он.

Гаджилы отметил, что даже если самолет был случайно сбит, терпящему бедствие самолету не было предоставлено разрешение на посадку в близлежащих аэропортах, таких как Махачкала, Минеральные Воды или Ростов.

«Это не что иное, как преступление. Поэтому Россия должна ответить перед Азербайджаном и международным сообществом. Если она откажется ответить, извиниться и выплатить компенсацию, дело должно быть передано в международный суд», — заявил он.

Комментируя высказывания заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина, который заявил: «Прежде чем делать какие-либо выводы, нужно дождаться результатов официального расследования. Попытки спекулировать на человеческой трагедии абсолютно неприемлемы», эксперт возразил, что спекулирует на этой трагедии в первую очередь российская сторона.

«Именно российская сторона делает заявления о столкновении самолета AZAL со стаей птиц или взрыве кислородного баллона на борту», ​​— сказал Гаджилы, добавив, что эти заявления свидетельствуют о том, что Россия надеется скрыть свое преступление в Казахстане.