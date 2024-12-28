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(43 минуты назад)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Зеленский позвонил Алиеву

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский позвонил президента Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В своем аккаунте в Facebook украинский лидер написал:

«Я выразил соболезнования ему и азербайджанскому народу в связи с страшной катастрофой рейса J2-8243. Отметил  героизм пилотов и всего экипажа самолета.

Главный приоритет сейчас — тщательное расследование, которое ответит на все вопросы о том, что произошло на самом деле. Россия должна дать четкое объяснение и прекратить распространение дезинформации.

На фото и видео наглядно видно повреждение фуселяжу самолета, в частности отверствия  и вмятины, которые очень похожи на удар ракеты ПВО.

Мы поддержим Азербайджан в сложившейся ситуации всеми средствами и призываем другие страны оказывать ему помощь.

Кроме того, мы договорились об интенсификации двусторонних контактов в ближайшее время».

1 отзыв

  • Бакинец

    2024-12-28

    Что здесь требует расследования?И так понятно, что птички на высоте 2500 метров не обладают стальными клювами, способными пробить фюзеляж современного самолета.Хорошо, что под давлением неопровержимых доказательств, РФ, в лице первого лица государства, хотя бы извинилась.Однако, по большому счету, извиняться за тяжёлый авиационный инцидент перед Азербайджаном нужно в первую очередь тому, чьи подопечные &quot;научные сотрудники&quot; являются истинными виновниками тяжёлого авиационного инцидента.Какой позорище, кто тобою реально правит, Россия?

    Cavab ver

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