Владимир Зеленский
Зеленский позвонил Алиеву
28 декабря президент Украины Владимир Зеленский позвонил президента Азербайджана Ильхаму Алиеву.
В своем аккаунте в Facebook украинский лидер написал:
«Я выразил соболезнования ему и азербайджанскому народу в связи с страшной катастрофой рейса J2-8243. Отметил героизм пилотов и всего экипажа самолета.
Главный приоритет сейчас — тщательное расследование, которое ответит на все вопросы о том, что произошло на самом деле. Россия должна дать четкое объяснение и прекратить распространение дезинформации.
На фото и видео наглядно видно повреждение фуселяжу самолета, в частности отверствия и вмятины, которые очень похожи на удар ракеты ПВО.
Мы поддержим Азербайджан в сложившейся ситуации всеми средствами и призываем другие страны оказывать ему помощь.
Кроме того, мы договорились об интенсификации двусторонних контактов в ближайшее время».
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- 28 декабрь 2024 18:16
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- 29 декабрь 2024, 14:23
Сотрудник Kanal-13 Шамо Эминов 29 декабря был выпущен на свободу.
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Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин и генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев провели телефонный разговор. Стороны обсудили расследование причин крушения самолета «Азербайджанских авиалиний», говорится в сообщении СКР.
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29 декабря в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева проходит траурная церемония прощания с членами экипажа, погибшими в результате крушения пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», выполнявшего рейс Баку-Грозный. Семьи, официальные лица и представители общественности собрались, чтобы отдать дань уважения жертвам трагедии 25 декабря.
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- 28 декабрь 2024, 23:44
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин прибыл в Грозный, где провел совещание по поводу расследования крушения самолета «Азербайджанских авиалиний». В сообщении ведомства указано, что дело передали в Главное следственное управление СКР.
1 отзыв
Бакинец
2024-12-28
Что здесь требует расследования?И так понятно, что птички на высоте 2500 метров не обладают стальными клювами, способными пробить фюзеляж современного самолета.Хорошо, что под давлением неопровержимых доказательств, РФ, в лице первого лица государства, хотя бы извинилась.Однако, по большому счету, извиняться за тяжёлый авиационный инцидент перед Азербайджаном нужно в первую очередь тому, чьи подопечные "научные сотрудники" являются истинными виновниками тяжёлого авиационного инцидента.Какой позорище, кто тобою реально правит, Россия?