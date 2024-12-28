Зеленский позвонил Алиеву

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский позвонил президента Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В своем аккаунте в Facebook украинский лидер написал:

«Я выразил соболезнования ему и азербайджанскому народу в связи с страшной катастрофой рейса J2-8243. Отметил героизм пилотов и всего экипажа самолета.

Главный приоритет сейчас — тщательное расследование, которое ответит на все вопросы о том, что произошло на самом деле. Россия должна дать четкое объяснение и прекратить распространение дезинформации.

На фото и видео наглядно видно повреждение фуселяжу самолета, в частности отверствия и вмятины, которые очень похожи на удар ракеты ПВО.

Мы поддержим Азербайджан в сложившейся ситуации всеми средствами и призываем другие страны оказывать ему помощь.

Кроме того, мы договорились об интенсификации двусторонних контактов в ближайшее время».