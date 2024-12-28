Рубен Варданян
Рубен Варданян предстанет перед судом
Завершилось предварительное следствие по делу российского олигарха, бывшего «госминистра» сепаратистского режима Карабаха Рубена Варданяна.
Как сказано в совместном сообщении Генпрокуратуры и Службы госбезопасности Азербайджана, ему предъявлены обвинения по следующим статьям УК Азербайджана: 100 (планирование, развязывание агрессивной войны), 107 (депортация или принуждение населения), 109 (преследование), 112 (Лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (Нарушение законов и обычаев войны), 116 (Нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (Организация преступного сообщества (преступной организации)), 228 (незаконный оборот оружия), 270-1 (создание угроз авиационной безопасности), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание незаконных вооруженных формирований), 318 (незаконное пересечение госграницы Азербайджана).
Дело будет рассматриваться Бакинским военным судом. По предъявленным обвинениям Варданяну грозит пожизненное заключение.
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- 28 декабрь 2024 17:09
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