Путин извинился за «трагический инцидент» с азербайджанским самолетом

28 декабря президент России Владимир Путин позвонил главе Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе разговора подробно обсуждены вопросы, касающиеся крушения пассажирского самолета AZAL 25 декабря близ города Актау.

«Владимир Путин принёс свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве России, и ещё раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим», - подчеркивается в сообщении.

В разговоре было отмечено, что следовавшее чётко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения, далее сказано в пресс-релизе.

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Ведутся следственные действия, допрашиваются гражданские и военные специалисты. Два сотрудника Генпрокуратуры Азербайджана находятся в Грозном и работают вместе с сотрудниками Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ.

В свою очередь, пресс-служба президента Азербайджана сообщила, что Ильхам Алиев отметил, что пассажирский самолет AZAL подвергся “внешнему физическому и техническому вмешательству, находясь в воздушном пространстве России, полностью потерял управление, был направлен в город Актау и смог совершить аварийную пасадку”.

«Алиев подчеркнул наличие многочисленных отверстий в корпусе самолета и тот факт, что пассажиры и члены экипажа получили ранения от осколков, пробивших фюзеляж самолета еще в воздухе. В связи с этим, установлен факт внешнего физического и технического вмешательства».

В ходе беседы главы государств обсудили серьезное и тщательное расследование всех деталей этой трагедии и привлечение виновных к ответственности.

По предложению азербайджанской стороны для всестороннего расследования причин этой аварии была организована группа международных экспертов, и она уже приступила к работе.

Главы государств также подчеркнули, что начатый в связи с трагедией процесс расследования будет проводиться прозрачно и общественность будет регулярно информироваться, отмечено в сообщении.