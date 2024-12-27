Потребует ли Баку от Москвы ответов за сбитый самолет?

Источники в правительстве Азербайджана эксклюзивно подтвердили Euronews в четверг, что крушение самолета AZAL в Актау в среду было вызвано российской ракетой класса «земля-воздух».

По данным источников, ракета была выпущена по самолету, выполнявшему рейс 8432, во время атаки беспилотников на Грозный. Ракета взорвалась недалеко от самолета, ранив осколками двух пассажиров и бортпроводника.

Правительственные источники сообщили Euronews, что, несмотря на то, что пилоты запросили экстренную посадку, ни один российский аэропорт не разрешил посадку поврежденного самолета. Вместо этого ему было приказано лететь над Каспийским морем в направлении Актау, Казахстан.

По имеющимся данным, навигационные системы GPS самолета не работали во время полета над морем.

По данным источников в правительстве Азербайджана, ракета была выпущена из зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-С1».

Российские источники утверждают, что пока самолет AZAL летел над Чечней, российские силы ПВО активно пытались сбивать украинские беспилотники.

Политический обозреватель Рауф Миркадыров ответил на этот и другие вопросы в программе « Сложный вопрос». По словам Миркадырова, было совершено преступление. Он пояснил, что в районах, где действуют системы ПВО, должна быть введена бесполетная зона для всех воздушных судов, за исключением военных и спасательных операций. Это стандартная процедура в рамках российского плана «закрытого неба» («План Ковер»), который реализуется в случаях, указанных в постановлении правительства № 138. Пункт 176 определяет, что воздушное пространство закрывается в трех случаях:

Незаконное пересечение границы воздушными объектами. Появление неопознанных воздушных или физических объектов. Применение оружия или военной техники против воздушного судна с нарушением правил.

«Россия не обеспечила соблюдение этого протокола, и лица, ответственные за эту оплошность, должны быть привлечены к ответственности по закону», — заявил Миркадыров.

Он сравнил этот инцидент со сбитием самолета Malaysia Airlines рейса MH17 в воздушном пространстве Украины в 2014 году. В то время одним из аргументов России было то, что Украина не создала бесполетную зону.

Миркадыров также подчеркнул, что ни один из близлежащих российских аэропортов не позволил поврежденному самолету AZAL совершить посадку, и ему пришлось пролететь 437 километров над Каспийским морем до Актау.

«Было ли это сделано в расчете на то, что потерпевший аварию самолет упадет в Каспийское море, тем самым уничтожив улики первоначального преступления?» — задался вопросом эксперт.

Миркадыров отметил, что самолет мог приземлиться в аэропорту Загатала, всего в 203 километрах от Грозного, или в аэропорту Габала, в 314 километрах. Однако экипаж не смог воспользоваться этими маршрутами.

«Какие меры принял Азербайджан для обеспечения безопасности своих пассажиров и экипажа? Учитывая, что Россия и Украина находятся в состоянии войны, почему AZAL летел в районе, где по логике должна была быть введена бесполетная зона?» — спросил он.

Миркадыров раскритиковал правительство Азербайджана за медленную реакцию. Прошло два дня с момента трагедии, и хотя была создана специальная комиссия с предварительными выводами, азербайджанская сторона до сих пор не сделала официального заявления. Тем временем Россия хранит молчание, делая вид, что ничего не произошло.

Он также подверг критике логику Азербайджана, держащего свои сухопутные границы закрытыми.

«Люди проходят те же процедуры таможенного и пограничного контроля на наземных переходах, что и в аэропортах. Если бы кто-то нарушил границу силой или в случае наплыва беженцев, маловероятно, что они использовали бы для этого контрольно-пропускной пункт», — подчеркнул он.

Отсутствие ясности и срочности с обеих сторон оставляет много вопросов без ответа, порождая домыслы об истинных обстоятельствах инцидента.