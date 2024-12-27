Байден предложил помощь Азербайджану в расследовании крушения самолета AZAL

Белый дом заявил в четверг, что президент Джо Байден информирован о ситуации относительно крушения азербайджанского пассажирского самолета в Казахстане, и его "держат в курсе происходящего", сообщает корреспондент Turan из Вашингтона.

«Наша команда через наших дипломатов и через сотрудников Совета нацбезопасности ясно дала понять правительству Азербайджана, что мы готовы и хотим помочь им, если им понадобится помощь в расследовании", - сказал журналистам в пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Кирби также подтвердил, что США оценили "некоторые признаки, которые, безусловно, указывают на возможность того, что самолет был сбит российскими системами ПВО".

"Казахстан и Азербайджан проводят расследование совместно. Мы предложили свою помощь в этом расследовании, если она им понадобится, если они захотят ее получить", - заключил Кирби.