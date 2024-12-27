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(6 часов назад)
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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

Байден предложил помощь Азербайджану в расследовании крушения самолета AZAL

Белый дом заявил в четверг, что президент Джо Байден информирован о ситуации относительно крушения азербайджанского пассажирского самолета в Казахстане, и его "держат в курсе происходящего", сообщает корреспондент Turan из Вашингтона.

«Наша команда через наших дипломатов и через сотрудников Совета нацбезопасности ясно дала понять правительству Азербайджана, что мы готовы и хотим помочь им, если им понадобится помощь в расследовании", - сказал журналистам в пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Кирби также подтвердил, что США оценили "некоторые признаки, которые, безусловно, указывают на возможность того, что самолет был сбит российскими системами ПВО". 

"Казахстан и Азербайджан проводят расследование совместно. Мы предложили свою помощь в этом расследовании, если она им понадобится, если они захотят ее получить", - заключил Кирби.

2 отзыв

  • Ruslan

    2024-12-27

    https://www.youtube.com/watch?v=e_I8lm9lZoE Путинцы сбили самолет и лгут.

    Cavab ver

  • Ruslan

    2024-12-27

    https://www.youtube.com/watch?v=pi-t5Z1ssPM Причины и последствия авиакатастрофы рейса Баку — Грозный .

    Cavab ver

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