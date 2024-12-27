Байден предложил помощь Азербайджану в расследовании крушения самолета AZAL
Белый дом заявил в четверг, что президент Джо Байден информирован о ситуации относительно крушения азербайджанского пассажирского самолета в Казахстане, и его "держат в курсе происходящего", сообщает корреспондент Turan из Вашингтона.
«Наша команда через наших дипломатов и через сотрудников Совета нацбезопасности ясно дала понять правительству Азербайджана, что мы готовы и хотим помочь им, если им понадобится помощь в расследовании", - сказал журналистам в пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
Кирби также подтвердил, что США оценили "некоторые признаки, которые, безусловно, указывают на возможность того, что самолет был сбит российскими системами ПВО".
"Казахстан и Азербайджан проводят расследование совместно. Мы предложили свою помощь в этом расследовании, если она им понадобится, если они захотят ее получить", - заключил Кирби.
Написать отзыв
Политика
-
- 27 декабрь 2024, 21:28
В Чечне 28 декабря будет объявлен траур в связи с крушением самолета Embraer 190, следовавшего из Баку в Грозный. Указ, подписанный чеченским лидером Рамзаном Кадыровым, сообщило местное информационное агентство «Чечня сегодня».
-
- 27 декабрь 2024, 21:09
Володимир Зеленский выразил соболезнования в связи с крушением самолета AZAL.
-
- 27 декабрь 2024, 17:19
Против чиновников Минздрава возбуждено уголовное дело за выдачу поддельных сертификатов на пластическую хирургию. Об этом говорится в совместном сообщении Генеральной прокуратуры и Минздрава от 27 декабря.
-
- 27 декабрь 2024, 17:10
Несмотря на то, что российское ПВО по ошибке атаковало самолет AZAL, Россия несет ответственность за это, заявила сегодня партия «Мусават».
2 отзыв
Ruslan
2024-12-27
https://www.youtube.com/watch?v=e_I8lm9lZoE Путинцы сбили самолет и лгут.
Ruslan
2024-12-27
https://www.youtube.com/watch?v=pi-t5Z1ssPM Причины и последствия авиакатастрофы рейса Баку — Грозный .