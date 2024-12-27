Президент Украины выразил соболезнования Азербайджану

Володимир Зеленский выразил соболезнования в связи с крушением самолета AZAL.

"Появляется все больше подробностей о страшной катастрофе рейса "Азербайджанских авиалиний". Я выражаю свои соболезнования президенту Азербайджана Алиеву и азербайджанскому народу.

Каждая человеческая жизнь ценна, и каждая гибель людей заслуживает тщательного расследования для установления истины. Мы видим, как четкие визуальные доказательства на месте крушения указывают на ответственность России за эту трагедию. Если Россия решит распространять ложь так же, как это было в случае с MH17, нам придется консолидировать все международное давление на Москву, чтобы установить истину и обеспечить ответственность", - написал он в своем аккаунте на платформе X.