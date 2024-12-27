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В Чечне объявлен траур в связи с крушением самолета Баку-Грозный
В Чечне 28 декабря будет объявлен траур в связи с крушением самолета Embraer 190, следовавшего из Баку в Грозный. Указ, подписанный чеченским лидером Рамзаном Кадыровым, сообщило местное информационное агентство «Чечня сегодня».
Катастрофа произошла 25 декабря 2024 года недалеко от Актау, Казахстан, в результате чего погибло несколько человек. «Выражая глубокую скорбь в связи с гибелью людей и соболезнования их семьям и близким, объявляю в Чеченской Республике день траура», — говорится в указе.
В день траура государственные флаги Российской Федерации и Чеченской Республики будут приспущены. Культурным учреждениям и вещателям рекомендовано приостановить развлекательные мероприятия и программы в связи с трагедией.
В самолете Embraer 190, на борту которого находилось 62 пассажира, было 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, шесть граждан Казахстана и трое граждан Кыргызстана. Среди жертв были двое детей из Чечни. В сообщениях указывалось, что рейс был перенаправлен в Актау из Махачкалы из-за тумана в международном аэропорту имени Ахмада Кадырова в Грозном.
Пострадавшие в авиакатастрофе граждане России были доставлены в Москву экстренным рейсом, организованным МЧС, для оказания медицинской помощи.
Кадыров распорядился оказать помощь семьям погибших и выжившим, подчеркнув приверженность правительства поддержке пострадавших в результате трагедии.
Авария повергла Чечню и соседние с ней регионы в траур, расследование причин крушения продолжается.
Расследование катастрофы, которое ведет казахстанская сторона указывает на то, то самолет подвергся ракетной атаке над территорией Чеченской Республики.
Согласно полученным данным, системы GPS-навигации самолета были заглушены на всем пути полета над морем.
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