В Чечне объявлен траур в связи с крушением самолета Баку-Грозный

В Чечне 28 декабря будет объявлен траур в связи с крушением самолета Embraer 190, следовавшего из Баку в Грозный. Указ, подписанный чеченским лидером Рамзаном Кадыровым, сообщило местное информационное агентство «Чечня сегодня».

Катастрофа произошла 25 декабря 2024 года недалеко от Актау, Казахстан, в результате чего погибло несколько человек. «Выражая глубокую скорбь в связи с гибелью людей и соболезнования их семьям и близким, объявляю в Чеченской Республике день траура», — говорится в указе.

В день траура государственные флаги Российской Федерации и Чеченской Республики будут приспущены. Культурным учреждениям и вещателям рекомендовано приостановить развлекательные мероприятия и программы в связи с трагедией.

В самолете Embraer 190, на борту которого находилось 62 пассажира, было 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, шесть граждан Казахстана и трое граждан Кыргызстана. Среди жертв были двое детей из Чечни. В сообщениях указывалось, что рейс был перенаправлен в Актау из Махачкалы из-за тумана в международном аэропорту имени Ахмада Кадырова в Грозном.

Пострадавшие в авиакатастрофе граждане России были доставлены в Москву экстренным рейсом, организованным МЧС, для оказания медицинской помощи.

Кадыров распорядился оказать помощь семьям погибших и выжившим, подчеркнув приверженность правительства поддержке пострадавших в результате трагедии.

Авария повергла Чечню и соседние с ней регионы в траур, расследование причин крушения продолжается.

Расследование катастрофы, которое ведет казахстанская сторона указывает на то, то самолет подвергся ракетной атаке над территорией Чеченской Республики.

Согласно полученным данным, системы GPS-навигации самолета были заглушены на всем пути полета над морем.