Два чиновника Минздрава обвиняются в выдаче поддельных сертификатов

Два чиновника Минздрава обвиняются в выдаче поддельных сертификатов

Против чиновников Минздрава возбуждено уголовное дело за выдачу поддельных сертификатов на пластическую хирургию. Об этом говорится в совместном сообщении Генеральной прокуратуры и Минздрава от 27 декабря.

В частности, разоблачены чиновники, за взятки создававшие условия для незаконной медицинской деятельности.

По данным следствия, завотделом человеческих ресурсов, науки и образования Минздрава Рустамова Саида, в сговоре с бывшей завотделом Аккредитации Центра общественного здравоохранения Минздрава Джаббаровой Лятафят и другими лицами, получала взятки и создавала условия для незаконной медицинской деятельности.

По факту возбуждено уголовное дело по ст.ст. 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3 (получение взятки, неоднократно, по предварительному сговору лиц, в крупном размере), 308.2 ( злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия) и 313 (должностной подлог) УК.

Рустамовой и Джаббаровой предъявлены обвинения по указанным ст. УК. Решением Бинагадинского районного суда в их отношении избраны меры пресечения в виде заключения под домашний арест и отстранения от должности, говорится в сообщении.

Напомним, что в последние месяцы в Баку имели место несколько неудачных пластических операций (включая один смертельный случай), осуществленных неквалифицированными врачами.