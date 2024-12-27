Два чиновника Минздрава обвиняются в выдаче поддельных сертификатов
Два чиновника Минздрава обвиняются в выдаче поддельных сертификатов
Против чиновников Минздрава возбуждено уголовное дело за выдачу поддельных сертификатов на пластическую хирургию. Об этом говорится в совместном сообщении Генеральной прокуратуры и Минздрава от 27 декабря.
В частности, разоблачены чиновники, за взятки создававшие условия для незаконной медицинской деятельности.
По данным следствия, завотделом человеческих ресурсов, науки и образования Минздрава Рустамова Саида, в сговоре с бывшей завотделом Аккредитации Центра общественного здравоохранения Минздрава Джаббаровой Лятафят и другими лицами, получала взятки и создавала условия для незаконной медицинской деятельности.
По факту возбуждено уголовное дело по ст.ст. 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3 (получение взятки, неоднократно, по предварительному сговору лиц, в крупном размере), 308.2 ( злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия) и 313 (должностной подлог) УК.
Рустамовой и Джаббаровой предъявлены обвинения по указанным ст. УК. Решением Бинагадинского районного суда в их отношении избраны меры пресечения в виде заключения под домашний арест и отстранения от должности, говорится в сообщении.
Напомним, что в последние месяцы в Баку имели место несколько неудачных пластических операций (включая один смертельный случай), осуществленных неквалифицированными врачами.
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