«Мусават» призывает полностью  приостановить полеты в Россию

Несмотря на то, что российское ПВО по ошибке атаковало самолет AZAL, Россия несет ответственность за это, заявила сегодня партия «Мусават».

«Возмутительно», что российская сторона не разрешила экипажу поврежденного самолета совершить вынужденную посадку в Грозном, Минеральных Водах и Махачкале. Более того, в результате применения российскими военными систем радиоэлектронной борьбы для нейтрализации беспилотников азербайджанский самолет на длительное время оказался полностью лишен связи.

«Мусават» потребовала от российских властей извинений перед азербайджанским народом за трагедию, повлекшую гибель людей, привлечения к ответу всех виновных и выплаты компенсаций членам семей погибших и пострадавшим.

«Режим Путина должен положить конец агрессивной войне, которая привела к массовым жертвам среди украинского и российского народов, а также нанесла большие потери другим народам. Хотя власти Азербайджана заявляли, что ожидают от России признаний и извинений через отдельных депутатов, СМИ и политические институты, официально они этого еще не сделали. Поэтому, «Мусават» призывает власти быть более принципиальными в этом вопросе», - отмечено в заявлении.

Для объективного расследования инцидента необходимо создать международную комиссию из независимых экспертов и приостановить все пассажирские рейсы в Россию для безопасности граждан.

В заключение «Мусават» выражает соболезнования членам семей и родственникам погибших в результате этой трагедии и желает им скорейшего выздоровления пострадавшим.