«Мусават» призывает полностью приостановить полеты в Россию
«Мусават» призывает полностью приостановить полеты в Россию
Несмотря на то, что российское ПВО по ошибке атаковало самолет AZAL, Россия несет ответственность за это, заявила сегодня партия «Мусават».
«Возмутительно», что российская сторона не разрешила экипажу поврежденного самолета совершить вынужденную посадку в Грозном, Минеральных Водах и Махачкале. Более того, в результате применения российскими военными систем радиоэлектронной борьбы для нейтрализации беспилотников азербайджанский самолет на длительное время оказался полностью лишен связи.
«Мусават» потребовала от российских властей извинений перед азербайджанским народом за трагедию, повлекшую гибель людей, привлечения к ответу всех виновных и выплаты компенсаций членам семей погибших и пострадавшим.
«Режим Путина должен положить конец агрессивной войне, которая привела к массовым жертвам среди украинского и российского народов, а также нанесла большие потери другим народам. Хотя власти Азербайджана заявляли, что ожидают от России признаний и извинений через отдельных депутатов, СМИ и политические институты, официально они этого еще не сделали. Поэтому, «Мусават» призывает власти быть более принципиальными в этом вопросе», - отмечено в заявлении.
Для объективного расследования инцидента необходимо создать международную комиссию из независимых экспертов и приостановить все пассажирские рейсы в Россию для безопасности граждан.
В заключение «Мусават» выражает соболезнования членам семей и родственникам погибших в результате этой трагедии и желает им скорейшего выздоровления пострадавшим.
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1 отзыв
Бакинец
2024-12-27
Извинения не вернут жизни людей, а компенсация стоимости самолёта для такой страны, как РФ, вообще не является сколько-нибудь значимой проблемой.Откровенно говоря, перекрытие воздушного коридора ударит не столько по России, сколько по гражданам Азербайджана любой национальности, связанными с обеими странами подчас кровными узами.Однако, в этой ситуации Азербайджану, безусловно, нужно проявить принципиальную позицию.Азербайджан, конечно, вправе требовать компенсации ущерба, но разве слово "компенсация" подходит к данной ситуации?Или мы уже все окончательно переместились в мир, где все решают деньги, деньги и ещё раз деньги?Владимир Владимирович Путин, Вы же любите Россию, но почему-же Вы так не любите тех самых русских по национальности азербайджанских пилотов и стюардессу-азербайджанку, которая тоже родилась в России и жила там до достижения сознательного возраста? А может для Вас, как говорилось в одном знаменитом советском фильме - все люди мусор?Склонен верить второму предположению...