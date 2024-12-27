Азербайджан приостановил полеты в еще три города России (обновлено)

Азербайджан приостановил полеты в еще три города России (обновлено)

AZAL прекращает пассажирские авиарейсы их Баку в еще три города России – Нижний Новгород, Владикавказ и Саратов. Об этом говорится в сообщении AZAL от 27 декабря.

Ранее AZAL объявил о прекращении полетов в Минводы, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу.

Это решение было принято с учетом риска для гражданской авиации после того, как 25 декабря российской ракетой над Грозным был серьезно поврежден лайнер Embraer, и ему не была предоставлена возможность совершить аварийную посадку. В результате самолет был вынужден лететь в Актау, где разбился при посадке. В результате, погибли 38 пассажиров и 3 члена экипажа азербайджанского авиалайнера.

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Азербайджан прекращает авиаполеты в ряд городов России

AZAL приостанавливает полеты в ряд городов России, сообщила пресс-служба авиакомпании в пятницу 27 декабря.

Это сделано с учетом рисков, которые возникли после крушения самолета AZAL Embraer 190 и продолжающимся расследованием катастрофы 25 декабря.

Полеты прекращаются с 28 декабря в следующие города: Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Грозный, Махачкала.