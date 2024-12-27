Армения отказывается принять тело умершей в Карабахе пожилой армянки – Госкомиссия

Армения отказывается принять тело умершей в октябре в Ханкянди пожилой армянки. Если армянская сторона до конца января не примет тело женщины, то она будет захоронена в Азербайджане. Об этом говорится в сообщении Госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

20 октября 2024 года утром в своем доме в Ханкянди скончалась 70-летняя этническая армянка Вера Варасаковна Агасян. Согласно результатам судмедэкспертизы, причиной смерти 70-летней женщины стала острая сердечно-легочная недостаточность, развившаяся на фоне тромбоза легочной артерии.

Госкомиссия проинформировала азербайджанскую делегацию Международного комитета Красного Креста (МККК) о смерти В.Агасян и просила сообщить об этом в госорганы Армении и членами семьи Агасян.

Была направлена официальная просьба в МККК о передаче тела умершей противоположной стороне с учетом пожелания детей умершей быть похороненной в Армении.

Азербайджан предпринял необходимые приготовления для содействия этому гуманитарному процессу, включая получение медицинского свидетельства о смерти, все документы были нотариально заверены, переведены на английский язык и апостилированы.

Планировалось передать тело Агасян при посредничестве МККК на пограничном контрольно-пропускном пункте «Лачин» госорганам Армении 29 или 30 октября. Противоположная сторона была проинформирована о принятых мерах через МККК.

Несмотря на то что с момента обращения прошло почти два месяца, от армянской стороны ответа не поступило. В последний период этот вопрос неоднократно обсуждался с Красным Крестом, однако армянская сторона не ответила на запрос МККК.

Азербайджанская сторона считает, что просьба, направленная в МККК детьми В.Агасян, которые ранее не проявляли интереса к матери, о передаче ее останков в Армению для захоронения, является частью дезинформационной кампании. Армянская сторона предполагала, что Азербайджан откажет передать тело, что будет использовано в политических целях против Баку в преддверии COP29, говорится в сообщении.

Баку вновь заявляет о своей готовности передать останки Агасян противоположной стороне, но в связи с невозможностью длительного хранения человеческих останков (согласно религиозным обычаям и научному консенсусу), и в случае дальнейшего отказа Армении принять тело Агасян до конца января 2025 года, она будет захоронена в Азербайджане, отмечено в сообщении.