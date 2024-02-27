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(1 час назад)
Азербайджан: между двумя «Гюнеш» (35 лет спустя)
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Мехман Алиев
Мехман Алиев

Глава центра ASTNA

Азербайджан: между двумя «Гюнеш» (35 лет спустя)

Недавний сдвиг политики Азербайджана в сторону возобновляемых источников энергии (ВИЭ) знаменует собой значительный отход от его традиционной зависимости от тепловых электростанций (ТЭС), работающих на газе. Этот стратегический поворот, сформулированный президентом Ильхамом Алиевым во время COP-28, направлен на укрепление потенциала страны в области зеленой энергетики при одновременном высвобождении традиционных видов топлива для увеличения экспорта газа.

В настоящее время ошеломляющие 93% выработки электроэнергии в Азербайджане производится на ТЭС, работающих на газе. Эта сильная зависимость подчеркивает срочность перехода к альтернативным источникам энергии из возобновляемых источников. Только в 2022 году в стране было произведено 28,998 млрд кВт*ч электроэнергии, при этом доля гидроэлектростанций составила чуть более 6%, а доля возобновляемых источников энергии - всего 0,7%.

Экономическое обоснование этого перехода убедительно. Газ, поставляемый на ТЭС, продается по относительно низкой цене - 120 манатов или 70 долларов за тысячу кубометров. Для сравнения, европейские цены на газ за последние три года колебались между 200 и 2200 долларами за тысячу кубометров. Даже в Турции, где цены сравнительно ниже, они остаются значительно выше, чем на азербайджанских ТЭС.

Чтобы полностью заменить ТЭС возобновляемыми источниками энергии, Азербайджан должен создать мощность в 9 гигаватт. В то время как ТЭС в настоящее время вырабатывают 3 гигаватта в час, учет различных эксплуатационных факторов требует дополнительной мощности. Оценки показывают, что для достижения такой мощности в области возобновляемых источников энергии потребуются инвестиции в размере 6-8 миллиардов долларов, что составляет примерно 800 долларов за кВт.

Потенциальные выгоды от этого перехода существенны. Устраняя необходимость в потреблении газа на ТЭС, Азербайджан может ежегодно экономить 5 миллиардов кубометров газа, которые могут быть перенаправлены на экспорт. По самым скромным подсчетам, это может принести годовой доход в размере от 2,5 до 5 миллиардов долларов, что приведет к быстрой окупаемости проекта по возобновляемым источникам энергии в течение 3-5 лет.

Однако в нынешнем подходе к развитию возобновляемой энергетики сохраняются проблемы. Зависимость Азербайджана от импортного оборудования и станций для инфраструктуры зеленой энергетики вызывает опасения по поводу технологической зависимости. Более того, закупки из стран с сомнительными экологическими показателями, таких как ОАЭ, подчеркивают необходимость стратегического партнерства с пионерами возобновляемой энергетики.

Располагая значительными финансовыми резервами, превышающими 70 миллиардов долларов в казне, Азербайджан обладает средствами для прямых инвестиций в передовые технологии использования возобновляемых источников энергии. Налаживая партнерские отношения с ведущими новаторами в этой области, страна может использовать свои финансовые ресурсы для создания устойчивого и самодостаточного сектора возобновляемой энергетики, обеспечивая как экономическое процветание, так и бережное отношение к окружающей среде для будущих поколений.

Переход к трехуровневой стратегии

Необходима смена парадигмы в стратегии Азербайджана в области возобновляемой энергетики, переход от пассивной роли потребителей импортных технологий к активным архитекторам надежного, самоподдерживающегося сектора возобновляемой энергетики. Расположенный на стыке человеческого капитала, климатических преимуществ и природных ресурсов, Азербайджан готов сделать возобновляемые источники энергии стержнем своей экономики, сродни его нынешней зависимости от нефти.

Для достижения этой трансформации необходимо принять комплексную трехуровневую стратегию:

Наука: Необходимо создать мощный исследовательский аппарат для продвижения технологий использования возобновляемых источников энергии. Это предполагает систематическое изучение глобальных разработок в этой области в сочетании с национальными инициативами в области исследований и разработок. Концентрация научных талантов страны в этих рамках имеет первостепенное значение для содействия инновациям и конкурентоспособности.

Производство: В тандеме с научными исследованиями крайне важно создать надежные производственные мощности для оборудования и материалов для использования возобновляемых источников энергии. Это требует интеграции научных исследований с производственными возможностями, способствуя синергии между теоретическими инновациями и практическим применением. Создание конструкторских бюро на производственных объединениях  по производству продукции   зеленой отрасли, могут еще больше повысить эффективность производства и адаптивность.

Сервис: Предприятия по техническому обслуживанию незаменимы для обеспечения долгосрочной жизнеспособности инфраструктуры возобновляемых источников энергии. Эти организации будут отвечать за ремонт оборудования, профилактическое обслуживание и технологическую поддержку, тем самым гарантируя эксплуатационную целостность объектов возобновляемой энергетики.

Важно отметить, что концепция возобновляемой энергии выходит за рамки традиционных источников, таких как энергия ветра и солнца. Она охватывает спектр инновационных решений, включая энергоэффективные строительные материалы, производство композитных материалов и аккумуляторы для электромобилей. Расширяя сферу применения возобновляемых источников энергии, чтобы охватить эти разнообразные направления, Азербайджан может извлечь выгоду из многогранного подхода к устойчивому развитию и технологическому прогрессу.

Переход Азербайджана к трехуровневой стратегии развития возобновляемых источников энергии представляет собой ключевой шаг на пути к диверсификации экономики, бережному отношению к окружающей среде и технологическому лидерству. Уделяя приоритетное внимание научным исследованиям, наращивая внутренний производственный потенциал и создавая надежную сервисную инфраструктуру, Азербайджан может позиционировать себя как мирового пионера в области инноваций в области возобновляемых источников энергии, открывая новые пути роста и процветания для будущих поколений.

Стратегия триединства

На фоне меняющихся тенденций в мировой энергетической динамике Азербайджан находится на критическом этапе, готовый начать трансформационный путь от экономики, ориентированной на нефть, к маяку инноваций в области возобновляемых источников энергии. Осознавая стратегический императив диверсификации своего энергетического портфеля, Азербайджан видит будущее, в котором экспорт экологически чистой энергии и технологическое мастерство будут занимать центральное место.

Зарождение этого видения можно проследить до конца 1980-х годов, когда впервые начали прорастать семена потенциала возобновляемых источников энергии. К сожалению, инерция и укоренившиеся убеждения препятствовали прогрессу, при этом преобладающие настроения перекликались с утверждением бывшего министра промышленности и энергетики Натика Алиева о том, что развитие возобновляемых источников энергии экономически нежизнеспособно в свете богатых нефтяных и газовых ресурсов Азербайджана. Однако ветры перемен начали дуть с публикацией таких  работ, как "Азербайджан: между двумя «Гюнеш», бросающих вызов укоренившимся догмам и разжигающих дискуссию об энергетическом будущем страны.

Центральное место в этом дискурсе занимает концепция стратегии триединства, которая выступает за целостный подход к развитию возобновляемых источников энергии с учетом гармоничного сочетания интересов  личности, общества, государства, а также гармонизации интересов государства, его соседей  и заинтересованных держав.

Важно отметить, что стратегия  триединства  выходит за рамки простых экономических императивов, охватывая согласованную троицу интересов, охватывающую:  личность-общество-государство. Например, по мере перехода страны от ламп накаливания к светодиодному освещению выгоды получают не только потребители в виде снижения затрат на электроэнергию, но и государственная казна, освобожденная от бремени субсидий на традиционное топливо. В этих симбиотических отношениях интересы отдельных людей, общества и государства сходятся, способствуя гармонии и прогрессу.

Более того, геополитические последствия поворота Азербайджана к возобновляемым источникам энергии невозможно переоценить. Позиционируя себя на мировой арене как производителя и инвестора в возобновляемые источники энергии, Азербайджан может способствовать региональной стабильности и развитию, вовлекая соседние державы в согласованную тройку интересов: страна-соседи-державы. Такое стратегическая гармония  не только укрепляет геополитическое положение Азербайджана, но и способствует взаимосвязанности с остальным миром через артерии зеленой энергетики.

В конечном счете, слияние этих внутренних  и внешних троиц-близнецов обещает внутреннюю сплоченность и внешнее процветание Азербайджана. В случае вступления страны  на этот преобразующий путь, руководствуясь принципами устойчивого развития, инноваций и инклюзивности, она проложит  курс к более светлому и экологичному будущему для грядущих поколений.

АЗЕРБАЙДЖАН: МЕЖДУ ДВУМЯ  «ГЮНЕШ» (2009 год)

В конце лета 1988 года в Госплане Азербайджана прошло заседание, на котором обсуждалась  моя статья «Куда дуют ветры?», опубликованная в  газете «Молодежь Азербайджана». Статья была посвящена проблемам развития альтернативной энергетики   в стране. Точнее речь шла о ходе реализации государственной программы развития  альтернативной энергетики «Гюнеш». Она был дочерней программой   крупномасштабного  проекта Советского Союза    «Энергия».

Союзная программа  предусматривала активное развитие альтернативной энергетики  (ветро- и солнечная  энергетика,  энергосберегающие технологии).  Расчет был прост. СCCP в потребительском плане был зависим от импорта и, главным образом, большая часть товаров: от продуктов питания до ширпотреба  приобреталось  за счет экспортной нефти. К середине 80-х мировые цены на нефть  пошли вниз, поток нефтедолларов стал падать,  что в конечно счете еще больше усугубило кризис на потребительском рынке.   Советам ничего не оставалось, как наращивать добычу нефти (не случайно нефть  наряду с гласностью  и перестройкой стала приоритетом новой советской политики).  Другим путем наращивания нефтяного экспорта должна была стать альтернативная энергетика. В результате  ее  широкомасштабного внедрения  ожидалось  сокращение  использования традиционных видов топлива, а высвободившиеся его объемы планировалось перенаправить на экспорт и увеличить поток нефтедолларов в страну. Но расточительная, извращенная энергоресурсами советская система так мало уделяла внимания  проблемам энергосбережения и альтернативной энергетике, что  попытка компартии  сделать рывок в этом направлении оказался фальстартом.

В статье  я доказывал, что программа «Гюнеш»  буксует и носит формальный характер. 16-киловатные ветроэнергетические установки, поступавшие для агропромышленного сектора устанавливались формально и практически не использовались, начавшийся выпуск солнечных водонагревательных (коллекторов) в поселке Бузовны не вызывал интереса. Всего на нескольких объектах в Баку они был установлены, но  слабо или вовсе не использовались. И научные круги одаренной солнцем и ветром  страны это направление  исследований мало интересовало. В Академии наук существовала захудала лаборатория с одним старым исследователем, а в поселке Маштага  - забытый богом испытательный полигон ветроэнергетических установок  «Ветроэн»  союзного   значения. Затягивалось строительство завода по производству ветроэнергетических установок в городе Нефтичала. Проект был одобрен  Госпланом СССР, но так и не был реализован. 

За 20 лет, прошедших после принятия программы «Гюнеш», мало, что изменилось в подходе к альтернативной энергетике в Азербайджане. Чиновники все также вяло  и даже с раздражением реагируют на словосочетание «альтернативная энергетика». Они пытаются обосновать свое отрицательное отношение к этому виду энергетики ее высокой себестоимостью, нерентабельностью и т.д. А напрасно. Альтернативная энергетика достаточно выгодное и перспективное, динамично развивающее  направление   в мире, особенно в передовых развитых странах, которые не имеют собственных природных энергоресурсов.   

Наши чиновники что-то не так рассчитали или просто не вникали в суть вопроса. Наоборот, в условиях  нефтяной   страны альтернативная  энергетика становится слишком выгодной. Дело в том, что альтернативная энергетика при производстве электроэнергии     и тепла использует в качестве топлива неиссякаемые запасы -  солнце,  ветер, воду и т.д. А традиционная энергетика использует большей частью иссекаемые запасы -  газ и нефть.   Замена альтернативной энергетики на традиционную приведет к высвобождению условного топлива и даст возможность его экспорта.  Прибыль от такой операции достаточно внушительная. 

Приблизительные  расчеты по нескольким из многочисленных  направлений свидетельствует об этом.

Солнечные   водонагреватели

В Азербайджане не менее 270  солнечных дней в году. Это позволяет  активно использовать солнечную энергию для производства горячей воды с помощью  солнечных водонагревателей. Их применение наиболее выгодно в индивидуальных домах  и на предприятиях. По данным Госкомстата в сельской местности проживает более 4 млн. человек. Если учесть, что среднестатистическая семья состоит из 4 человек и, что  наличие огромного числа индивидуальных домов на Апшероне, то в стране должно быть около 1 млн. индивидуальных домов.   Условно можно сказать, что каждая семья потребляет в день 100 литров горячей воды, на производство которой потребуется порядка 4 кВт  электроэнергии. На производство 1 кВт затрачивается  350 грамм условного топлива (у/т) при стоимости 1 тыс.кубометров газа -  $150.  

4кВт Х 270дней = 1080 кВт Х 1.000.000 домов = 1.080.000.000 кВт Х  350грамм  у/т = 378.000 тонн  у/т Х $150 = $56,7 млн.

В результате суммарно население экономит $56,7 млн. А при наличии  бойлеров оно будет больше использовать бесплатную горячую воду,  тем самым повысит  уровень и комфортность жизни. А во-вторых, $56,7 млн. государство заработает не за счет своих граждан, а путем экспорта топлива.

При собственном производстве бойлеров, баков и других комплектующих,   установка его обойдется  приблизительно в $300. Установка окупится за 4-6 лет.  

Ветряные мельницы

Ветряная энергетика становится все более перспективной. Применение новейших технологий привело к тому, что себестоимость производства 1 кВт электроэнергии   на Ветроэнергетических установках (ВЭУ)  снизилась  до $0,6. Если учесть, что  себестоимость сократилась в 2-3 раза за последние      20 лет, то можно прогнозировать дальнейшее снижение себестоимости ветроэнергии. 

Азербайджан  и,  в первую очередь,   Апшеронский полуостров, является перспективным для развития ветроэнергетики.  Согласно ветроэнергетическому кадастру страны на Апшероне среднегодовая  скорость ветра достигает 8 м/с, что является хорошим показателем. Для работы крупных ВЭУ    достаточна сила ветра и 4 м/сек. А таких дней в году не менее 300.

Строительство сети ВЭУ суммарной мощностью 1000 мВт  позволит сэкономить  до  2,5 млн. тонн у/т  в год или получить доход от импорта в размере $378 млн. 

1000 мВт = 1.000.000 кВт Х 24 часа = 24.000.000кВт/ч Х  300 дней = 7.200.000.000 кВт/год Х 350гр у/т = 2.520.000 тонн у/т в год Х  $500 = $378.000.000

Общая стоимость  сети   ВЭУ  суммарной мощностью  составит $800 млн. (Стоимость ВЭУ определяется из расчета $800 за 1 кВт). Окупаемость  проекта  3 года.     

Экономичные (флуоресцентные)  лампочки

В ведущих странах мира несколько лет как ведется кампания по замене традиционных  ламп накаливания на  экономичные флуоресцентные и другие. Такие лампы экономичнее  в 5 раз.

Принятие подобной программы в Азербайджане сулит огромные выгоды. Если учесть, что  2 млн. семей потребляют в день  для освещения домов порядка 4 млн. кВт, то в случае применения экономичных ламп, потребление может сократиться до  800 тыс. кВт. Годовая экономия электроэнергии составит 1,168 млн. кВт  или 408 тыс. тонн топлива. Доход от экспорта сэкономленного  топлива  составит $61,2 млн. в год.

1,6 кВт Х 2.000.000 хозяйств = 3.200.000 кВт Х 365 дней = 1.168.000.000 кВт/год Х 350 грамм  у/т = 408.000 тонн у/т Х $500 = 61.200.000

Итак, только по трем позициям  суммарная экономия  населения  и  доход государства  от экспорта топлива составит около $0,5 млрд. в год.

Не надо забывать об экологических преимуществах. Только при указанных расчетах  выброс в атмосферу углекислого газа с примесью смертельных веществ сократится на 6 млн. тонн в год. А если брать масштабное развитие альтернативной энергетики…?

Можно привести и другие примеры  перспектив   альтернативной энергетики, например фотоэлектрические  преобразователи света, «солнечные»  дома. Последние все активнее строятся во многих странах.   Суть  "солнечного"  в максимальном  использовании солнечного излучения, превращение его в тепло и сохранение тепловой энергии в доме с наименьшими потерями. В таких домах затраты традиционной энергии сокращается на 40-60%.

Анализ показывает, что использование альтернативной энергетики в двойне выгодно нефтяной стране. Сокращение внутренних расходов традиционного топлива и экспорт сэкономленных объемов  позволяет аккумулировать  колоссальные средства, которые в первую очередь должны быть направлены на широкое развитие альтернативной энергетики. Чем больше развивается         альтернативная энергетика, тем больше топливных ресурсов   высвобождаются  из процесса производства и тем больше доходов имеет страна. В перспективе с развитием высоких технологий  мы превращаемся в массовых потребителей и импортеров энергии, полученной от солнца, ветра и др.

Каждая страна  имеет свою приоритетную отрасль (ВПК, агросектор, финансы, ИКТ),   на которой базируется ее развитие. Для Азербайджана такой отраслью может  стать альтернативная энергетика. Она должна включать  циклы наука-производство-потребление:

-научная база (институты, испытательные полигоны, специализированные факультеты),

-промышленные комплексы по производству    фототермических и фотоэлектрических преобразователей света, ветряных мельниц, специальных стройматериалов и др.

-альтернативные станции производства света и тепла.

Конечно же, для этого потребуются  новая грандиозная национальная  программа «Гюнеш-2», которая, несомненно, выведет Азербайджан в ряды высокотехнологичных стран  мира. 

Октябрь, 2009 года

Мехман Алиев, директор ИА Туран

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