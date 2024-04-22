Активист ПНФА пятые сутки продолжает сухую голодовку

Активист партии Народного фронта Эльнур Гасанов пятые сутки проводит сухую голодовку в Бакинском СИЗО-1. Об этом Turan сообщили в ПНФА после того, как сегодня Гасанов позвонил из СИЗО соратникам.

Как отметили в ПНФА, голос Гасанова звучал вяло.

«В изоляторе зарегистрировали его голодовку. 21 апреля врачи СИЗО померили ему давление и пульс. Сегодня ему сказали, что переведут в медпункт СИЗО для обследования. Однако пока он в общей камере», - сказали в ПНФА.

Гасанов объявил голодовку 18 апреля в знак протеста против изъятия его записей, подготовленных для выступления в суде.

Гасанов является братом шехида второй Карабахской войны Теймура Гасанова.

*Эльнур Гасанов был арестован 28 ноября 2023 года по обвинению в незаконном обороте наркотиков (ст. 234.4.3 УК). Активист считает, что настоящей причиной его ареста является критика действий руководства Дорожной полиции.