Активист ПНФА пятые сутки продолжает сухую голодовку
Активист ПНФА пятые сутки продолжает сухую голодовку
Активист партии Народного фронта Эльнур Гасанов пятые сутки проводит сухую голодовку в Бакинском СИЗО-1. Об этом Turan сообщили в ПНФА после того, как сегодня Гасанов позвонил из СИЗО соратникам.
Как отметили в ПНФА, голос Гасанова звучал вяло.
«В изоляторе зарегистрировали его голодовку. 21 апреля врачи СИЗО померили ему давление и пульс. Сегодня ему сказали, что переведут в медпункт СИЗО для обследования. Однако пока он в общей камере», - сказали в ПНФА.
Гасанов объявил голодовку 18 апреля в знак протеста против изъятия его записей, подготовленных для выступления в суде.
Гасанов является братом шехида второй Карабахской войны Теймура Гасанова.
*Эльнур Гасанов был арестован 28 ноября 2023 года по обвинению в незаконном обороте наркотиков (ст. 234.4.3 УК). Активист считает, что настоящей причиной его ареста является критика действий руководства Дорожной полиции.
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