Арестованы глава сайта Realmedia, репортер и блогер

Полиция задержала редактора сайта Realmedia.az Рамина Гурбанова, корреспондента одной из газет Хаяма Гурбанлы и блогера Самира Рамазанова.

Как сказано в сообщении МВД, в отношении первых двоих возбуждено уголовное дело по обвинению в вымогательстве путем угроз и на основе многочисленных жалоб граждан.

Согласно тому же источнику, эти лица вымогали деньги у отдельных граждан и фирм, шантажируя публикацией негативных материалов.

Что касается Самира Рамазанова, он арестован на 30 суток по обвинению в распространении в Тик-Ток оскорбитеьных материалов и неэтичных призывов.

Днем ранее по тем же обвинениям и также на 30 суток был арестован Садиг Мирзоев – отец «ругающегося мальчика» по имени Адем.