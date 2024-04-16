Арестованы глава сайта Realmedia, репортер и блогер
Арестованы глава сайта Realmedia, репортер и блогер
Полиция задержала редактора сайта Realmedia.az Рамина Гурбанова, корреспондента одной из газет Хаяма Гурбанлы и блогера Самира Рамазанова.
Как сказано в сообщении МВД, в отношении первых двоих возбуждено уголовное дело по обвинению в вымогательстве путем угроз и на основе многочисленных жалоб граждан.
Согласно тому же источнику, эти лица вымогали деньги у отдельных граждан и фирм, шантажируя публикацией негативных материалов.
Что касается Самира Рамазанова, он арестован на 30 суток по обвинению в распространении в Тик-Ток оскорбитеьных материалов и неэтичных призывов.
Днем ранее по тем же обвинениям и также на 30 суток был арестован Садиг Мирзоев – отец «ругающегося мальчика» по имени Адем.
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Общество
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1 отзыв
Elvis
2024-04-16
С такими человеческими ресурсами демократию в ближайшее время не построишь. Был в свое время в Гаити диктатор Papa Doc, а после него правил его сын Baby Doc - совсем как у нас. Потом решили под давлением Запада установить в Гаити демократию. Все кончилось тем что в Гаити нет ни демократического правительства, ни правительства как такового вообще, а страной правят разрозненные уличные банды. А народ вспоминает время диктаторства как золотую эпоху.