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(1 час назад)
Арестованы глава сайта Realmedia, репортер и блогер

Арестованы глава сайта Realmedia, репортер и блогер

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Арестованы глава сайта Realmedia, репортер и блогер

Полиция задержала редактора сайта Realmedia.az Рамина Гурбанова, корреспондента одной из газет Хаяма Гурбанлы и блогера Самира Рамазанова.

Как сказано в сообщении МВД, в отношении первых двоих возбуждено уголовное дело по обвинению в вымогательстве путем угроз и на основе многочисленных жалоб граждан.

Согласно тому же источнику, эти лица вымогали деньги у отдельных граждан и фирм, шантажируя  публикацией негативных материалов.

Что касается Самира Рамазанова, он арестован на 30 суток по обвинению в распространении в Тик-Ток оскорбитеьных материалов и неэтичных призывов.

Днем ранее по тем же обвинениям и также на 30 суток был арестован Садиг Мирзоев – отец «ругающегося мальчика» по имени Адем.

1 отзыв

  • Elvis

    2024-04-16

    С такими человеческими ресурсами демократию в ближайшее время не построишь. Был в свое время в Гаити диктатор Papa Doc, а после него правил его сын Baby Doc - совсем как у нас. Потом решили под давлением Запада установить в Гаити демократию. Все кончилось тем что в Гаити нет ни демократического правительства, ни правительства как такового вообще, а страной правят разрозненные уличные банды. А народ вспоминает время диктаторства как золотую эпоху.

    Cavab ver

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