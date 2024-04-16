Минюст не отвечает на обращение о госпитализации Алескера Мамедли
Минюст не отвечает на обращение о госпитализации Алескера Мамедли
Министерство юстиции и Пенитенциарная служба так и не ответили на обращение адвокатов учредителя Toplum TV Алескера Мамедли о его госпитализации.
Как сообщил его брат Насими Мамедли, 12 апреля было проведено повторного УЗИ-обследование.
«Медики подтвердили наличие узела (опухоли) щитовидной железы. Однако было заявлено, что его размер составляет 18-19 мм., хотя до ареста размер опухоли уже составил 23 мм и об этом есть медицинское заключение», - сказал Насими Мамедли.
По его словам, брат в СИЗО задыхается от нехватки воздуха.
В связи с состоянием Алескера Мамедли 8 апреля было обращался к омбудсмену.
«Вчера я получил официальный ответ от руководителя аппарата омбудсмена Айдына Сафиханлы. Они направили мое обращение и.о. начальника главного медуправления Рафаилу Мехдиеву.
Рекомендовано создать условия для дополнительного медобследования и биопсии за наш счет в одной из частных клиник», - сказал Н.Мамедли.
Реакции от Пенитенциарной службы и Медуправлении минюста на это обращение пока не было, отметил Насими Мамедли.
* 6-8 марта были задержаны 9 сотрудников Tolum TV и его партнерской организации - Института демократических инициатив. Им были предъявлены обвинения в контрабанде иностранной валюты. Семь человек были подвергнуты предварительному заключению сроком на 4 месяца, еще двое переданы под надзор полиции.
Алескер Мамедли также был обвинен в конртрабанде валюты. При обыске в его квартире, якобы, нашли 7300 евро.
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