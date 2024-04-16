Минюст не отвечает на обращение о госпитализации Алескера Мамедли

Минюст не отвечает на обращение о госпитализации Алескера Мамедли

Министерство юстиции и Пенитенциарная служба так и не ответили на обращение адвокатов учредителя Toplum TV Алескера Мамедли о его госпитализации.

Как сообщил его брат Насими Мамедли, 12 апреля было проведено повторного УЗИ-обследование.

«Медики подтвердили наличие узела (опухоли) щитовидной железы. Однако было заявлено, что его размер составляет 18-19 мм., хотя до ареста размер опухоли уже составил 23 мм и об этом есть медицинское заключение», - сказал Насими Мамедли.

По его словам, брат в СИЗО задыхается от нехватки воздуха.

В связи с состоянием Алескера Мамедли 8 апреля было обращался к омбудсмену.

«Вчера я получил официальный ответ от руководителя аппарата омбудсмена Айдына Сафиханлы. Они направили мое обращение и.о. начальника главного медуправления Рафаилу Мехдиеву.

Рекомендовано создать условия для дополнительного медобследования и биопсии за наш счет в одной из частных клиник», - сказал Н.Мамедли.

Реакции от Пенитенциарной службы и Медуправлении минюста на это обращение пока не было, отметил Насими Мамедли.

* 6-8 марта были задержаны 9 сотрудников Tolum TV и его партнерской организации - Института демократических инициатив. Им были предъявлены обвинения в контрабанде иностранной валюты. Семь человек были подвергнуты предварительному заключению сроком на 4 месяца, еще двое переданы под надзор полиции.

Алескер Мамедли также был обвинен в конртрабанде валюты. При обыске в его квартире, якобы, нашли 7300 евро.