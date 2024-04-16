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(1 час назад)
BP начала добычу нефти на новой крупной платформе на шельфе Азербайджана

BP начала добычу нефти на новой крупной платформе на шельфе Азербайджана

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

BP начала добычу нефти на новой крупной платформе на шельфе Азербайджана

Компания bp - оператор проекта Азери-Чыраг-Гюнешли (АЧГ),  объявила о начале добычи нефти с новой платформы Azeri Central East (ACE) в рамках разработки месторождения АЧГ в азербайджанском секторе Каспийского моря.  

Как сказано в пресс-релизе комапании, платформа ACE является седьмой нефтедобывающей платформой,  рассчитаной на переработку до 100 000 баррелей нефти в день. В течение срока эксплуатации  будет добыто до 300 млн баррелей.

 Ожидается, что добыча ACE увеличится в 2024 году до 24 000 баррелей в сутки, поскольку будут пробурены и введены в эксплуатацию еще две скважины.

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