BP начала добычу нефти на новой крупной платформе на шельфе Азербайджана

BP начала добычу нефти на новой крупной платформе на шельфе Азербайджана

Компания bp - оператор проекта Азери-Чыраг-Гюнешли (АЧГ), объявила о начале добычи нефти с новой платформы Azeri Central East (ACE) в рамках разработки месторождения АЧГ в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сказано в пресс-релизе комапании, платформа ACE является седьмой нефтедобывающей платформой, рассчитаной на переработку до 100 000 баррелей нефти в день. В течение срока эксплуатации будет добыто до 300 млн баррелей.

Ожидается, что добыча ACE увеличится в 2024 году до 24 000 баррелей в сутки, поскольку будут пробурены и введены в эксплуатацию еще две скважины.