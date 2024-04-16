BP начала добычу нефти на новой крупной платформе на шельфе Азербайджана
BP начала добычу нефти на новой крупной платформе на шельфе Азербайджана
Компания bp - оператор проекта Азери-Чыраг-Гюнешли (АЧГ), объявила о начале добычи нефти с новой платформы Azeri Central East (ACE) в рамках разработки месторождения АЧГ в азербайджанском секторе Каспийского моря.
Как сказано в пресс-релизе комапании, платформа ACE является седьмой нефтедобывающей платформой, рассчитаной на переработку до 100 000 баррелей нефти в день. В течение срока эксплуатации будет добыто до 300 млн баррелей.
Ожидается, что добыча ACE увеличится в 2024 году до 24 000 баррелей в сутки, поскольку будут пробурены и введены в эксплуатацию еще две скважины.
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