Три журналиски вызваны на допрос по делу Abzas Media
Три журналиски вызваны на допрос по делу Abzas Media
Сразу три журналистки, вызваны на допрос в Главное Управление Полиции Баку.
Инара Гумбатова вызвана на 16 апреля, а Шамс Гаджиева и Мина Алиярлы – на 17 число.
Как сообщается на странице Abzas Media на Facebook, их вызвал следователь Управления по тяжким преступлениям Тогрул Гусейнов.
Алиярлы уже допрашивалась по делу Abzas Media в ноябре 2023 года.
Что касается Инары Гумбатовой и Шамс Гаджиевой, то они никак не связаны с изданием Abzas Media.
До этого – 10 апреля, был допрошен журналист Исмаил Тагиев.
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