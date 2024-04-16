  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy140 C
  • Среда, 17 апрель 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(1 час назад)
Три журналиски вызваны на допрос по делу Abzas Media

Три журналиски вызваны на допрос по делу Abzas Media

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Три журналиски вызваны на допрос по делу Abzas Media

Сразу три журналистки,  вызваны на допрос в Главное Управление Полиции Баку.

Инара Гумбатова  вызвана на 16 апреля, а Шамс Гаджиева и Мина Алиярлы – на 17 число.

Как сообщается на странице Abzas Media на Facebook, их вызвал следователь Управления по тяжким преступлениям Тогрул Гусейнов.

Алиярлы уже допрашивалась по делу Abzas Media в ноябре 2023 года.

Что касается Инары Гумбатовой и Шамс Гаджиевой, то они никак не связаны с изданием Abzas Media.

До этого – 10 апреля, был допрошен журналист Исмаил Тагиев.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей