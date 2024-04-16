Теплая погода сохранится

В среду 17 апреля в Баку и на Абпшероне будет переменчивая погода без осадков. Утром и вечером местами туман. Ветер южный. Температура воздуха ночью +9+14°, днем будет до +24°.

В районах страны также осадков не ожидается. Ветер восточный, порывистый. В низменности ночью +9+14°, днем +22+27°. В горах ночью +5+10°, днем +15+20°.