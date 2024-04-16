Теплая погода сохранится
Теплая погода сохранится
В среду 17 апреля в Баку и на Абпшероне будет переменчивая погода без осадков. Утром и вечером местами туман. Ветер южный. Температура воздуха ночью +9+14°, днем будет до +24°.
В районах страны также осадков не ожидается. Ветер восточный, порывистый. В низменности ночью +9+14°, днем +22+27°. В горах ночью +5+10°, днем +15+20°.
Общество
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- 16 апрель 2024, 21:39
В сложной системе международных отношений соблюдение постановлений и принципов, установленных наднациональными органами, является лакмусовой бумажкой для определения приверженности страны верховенству закона и правам человека. Тем не менее, в залах Совета Европы деятельность Азербайджана рисует суровую картину несоблюдения требований и системных проблем.
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- 16 апрель 2024, 16:55
Полиция задержала редактора сайта Realmedia.az Рамина Гурбанова, корреспондента одной из газет Хаяма Гурбанлы и блогера Самира Рамазанова.
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- 16 апрель 2024, 15:59
Компания Bakcell, которая последние несколько недель не покидает медиа-повестку страны, поделилась очередным видеороликом со слоганом «мы начинаем новую эру». В рекламе многие известные лица Азербайджана заявляют, что бренд Bakcell стоит на пороге больших перемен и обещает принести множество инноваций.
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- 15 апрель 2024, 15:08
На фоне бурной ближневосточной геополитики недавние столкновения между Ираном и Израилем вызвали волну беспокойства далеко за пределами двух враждующих стран. На этом фоне Азербайджан находится в деликатном положении, ориентируясь в сложной сети региональной динамики и одновременно защищая свои собственные интересы и стабильность.
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