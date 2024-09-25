Армения вносит  в Конституционный суд документ о границе. А как Азербайджан?

В августе они согласовали Хартию о совместной деятельности комиссий по вопросам делимитации и безопасности границ с Азербайджаном. 24 сентября Армения заявила, что Конституционный суд обсудит, соответствует ли документ ее Конституции.

В Азербайджане пока неясно, как будет реализован правовой механизм, связанный с вышеупомянутой Хартией. Кроме того, текст документа не был обнародован.

В статье 2 «Закона о государственной границе Азербайджанской Республики» говорится, что государственная граница определяется решениями Национального Собрания. При этом вопрос изменения государственной границы может быть решен только путем референдума.

В законе также указано, что границы с соседними государствами Азербайджана, которые не оформлены официально, определяются межгосударственными договорами. При этом должны соблюдаться принципы государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности государственной границы.

Депутат Фазиль Мустафа заявил агентству Turan, что, поскольку он не знаком с документом, у него нет информации о том, в каком формате этот вопрос будет обсуждаться в Азербайджане: «В любом случае обмен территориями и территориальные вопросы могут рассматриваться только на референдуме. Вопрос о том, соответствуют ли такие уставы Конституции, решает Конституционный суд. Однако мне неизвестно, как это предусмотрено в содержании самого Устава».

По словам депутата, эти документы обрабатываются конфиденциально, и пока не было сделано никаких официальных заявлений: «Вероятно, это пока нецелесообразно, поскольку эти процессы должны проходить определенным образом. Если сделано заявление, то можно определить, где его можно рассматривать. Есть вопросы, которые решаются на референдуме, вопросы, которые решаются только в Национальной ассамблее в соответствии с Конституцией, и вопросы, которые может рассматривать Конституционный суд».

Ф. Мустафа отметил, что если такое соглашение существует, то его можно рассматривать: «Если такого соглашения нет, то Хартия может оставаться такой, какая она есть. То есть, это зависит от предполагаемых переговоров».

Правовой эксперт Фуад Агаев также сказал Радио Азадлыг, что комментировать юридическую процедуру, не ознакомившись с текстом документа, невозможно: «Чтобы дать правовую оценку, нужно знать текст Хартии. Чтобы сказать, нужно ли выносить документ на парламентское обсуждение для ратификации или нет, нужно изучить его текст».

По этой причине Хафиз Гасанов, руководитель общественного объединения «Право и развитие», также затрудняется сказать что-то конкретное по этому вопросу: «Но я в целом понимаю, что в Азербайджане это не регулируется Конституцией. То есть, нет необходимости обязательно выносить это на обсуждение в Конституционный суд, чтобы получить заключение. Однако я не знаю, каковы правила».