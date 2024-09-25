Какие зарубежные круги готовят планы против Азербайджана?

23 сентября на первой сессии Милли Меджлиса (Национального собрания) VII созыва президент Ильхам Алиев обозначил некоторые задачи, стоящие перед страной. Ильхам Алиев заявил, что зарубежные круги, не в силах переварить победу Азербайджана во Второй Карабахской войне, готовят новые планы. Глава государства также подчеркнул, что идеологические диверсии против Азербайджана продолжаются.

Глава государства заявил, что первостепенной задачей является наращивание военной мощи:

«...происходящие в мире процессы, новые конфликты, возникновение очагов войны и рост напряженности вокруг нас, а также реваншистские тенденции в Армении заставляют нас постоянно уделять внимание этой сфере».

Президент также затронул тему закрытия сухопутных границ:

«С полной уверенностью могу сказать: тот факт, что наши сухопутные границы оставались закрытыми в последние годы, спас нас от очень крупных катастроф. Даже сегодня, когда границы остаются закрытыми, совершаются опасные действия, и они пресекаются. Поэтому охрана границ защитит нас от внешних рисков».

Какие внешние риски угрожают Азербайджану?

На эти и другие вопросы отвечает председатель партии «Мусават» Иса Гамбар в программе «Сложный вопрос».

По его словам, существующий мировой порядок переживает глубокий кризис и фактически находится на грани исчезновения. Миру нужен новый порядок. И поскольку это глобальный процесс, он не может не затронуть наш регион (Южный Кавказ) и, в частности, Азербайджан.

В этой связи Гамбар отметил, что в силу объективных причин правительства обладают более полной информацией, чем общество. Однако он заявил, что не следует слепо доверять информации, распространяемой властями, и что ко всем сообщениям следует подходить критически, не впадая в нигилизм и не отрицая все, что говорит власть.

Эксперт отметил, что Азербайджан, восстановив свою территориальную целостность и суверенитет, вступил в новый этап своего развития. Но это не означает, что все проблемы решены. Проблемы есть и на них нужно адекватно реагировать.

По его мнению, главная угроза для Азербайджана исходит от России. Но есть и иранская угроза, поскольку Иран также претендует на влияние в регионе.

Гамбар отметил, что когда глава государства в своем выступлении говорил об угрозах, исходящих от «зарубежных кругов, неспособных переварить победу Азербайджана во Второй Карабахской войне», он имел в виду Запад.

«И здесь необходим дифференцированный подход. Мы должны правильно оценить – чего хотят западные страны от региона? К чему стремятся отдельные западные страны, отдельные организации?» – задался вопросом Гамбар.

Он убежден, что главная цель Запада — ограничить возможности России контролировать Южный Кавказ и в конечном итоге изгнать ее из этого региона. И это соответствует интересам как Азербайджана, так и региона в целом.