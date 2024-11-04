AYNA скорректировало маршруты общественного транспорта в преддверии климатического саммита COP29 в Баку

В рамках подготовки к международной климатической конференции COP29 столица Азербайджана Баку намерена 3 ноября с 10:00 до 15:00 изменить ряд автобусных маршрутов, сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA). Временные корректировки направлены на обеспечение бесперебойного и безопасного движения транспорта в городе, оптимизацию управления общественным транспортом и повышение удобства для пассажиров.

АЙНА обнародовала список автобусных маршрутов, на которых будут временно изменены схемы движения и конечные остановки. В их числе маршруты, обслуживающие поселки Маммадли, Бузовна, Маштага, Бильгях, Нардаран, Рамана, Балаханы и несколько жилых комплексов. Они будут пролегать от Забратского шоссе через Балаханское шоссе до станции метро "Улдуз".

Другие крупные изменения коснутся маршрутов, начинающихся из районов Бадамдар, Локбатан, Байыл, Ясамал и Новый Ясамал, а также от Бакинского международного автовокзала к центру города до станции метро "Эльмляр академиясы".

Дополнительные корректировки маршрутов включают обслуживание от железнодорожной станции Сабунчу до пос. Бакиханова и станции метро «Нефтчиляр», которые теперь перенаправлены через улицы Асифа Асадуллаева и Явера Алиева. Автобусы, идущие от Рамана и Сабунчу до проспекта Гара Гараева, а также те, которые соединяют станцию метро «Дарнагюль» с Сабунчинской железной дорогой, будут ходить по Балаханской дороге.

В связи с ожидаемым ростом интенсивности дорожного движения в районах, прилегающих к местам проведения конференции COP29, конечные остановки нескольких автобусных маршрутов будут перенаправлены, чтобы уменьшить заторы и обеспечить эффективное транспортное сообщение для жителей и гостей.

Среди заметных изменений:

Автобусы от станции метро «Нариман Нариманов», 7-го и 9-го микрорайонов теперь будут останавливаться около метро «28 май».

Маршруты из Ахмедлы, Сабунчи и других микрорайонов будут перенаправлены на станцию ​​метро «Хетаи».

Поезда из Забратского «Кирпичного завода» и близлежащих районов будут заканчиваться на железнодорожной станции Сабунчу.

Популярный маршрут между жилыми комплексами Пиршаги и Савалан будет заканчиваться на Забратском круге.

AYNA призвало жителей планировать свои поездки с учетом этих временных изменений маршрутов, которые направлены на повышение доступности и безопасности во время COP29.