Президент Молдовы Майя Санду побеждает на выборах при мощной поддержке зарубежных избирателей

Действующий президент Молдовы Майя Санду одержала победу на выборах в ходе напряженной борьбы, опередив своего оппонента Александра Стояногло почти на 10%, согласно предварительным результатам второго тура голосования, состоявшегося 3 ноября.

Данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) показывают, что Санду получила 908 196 голосов, или 54,91% от общего числа, по сравнению с 745 866 голосами Стояногло (45,09%). Явка избирателей достигла 1 697 019, что составляет 54,28% от числа имеющих право голоса избирателей, обработано 98,6% бюллетеней. Менее 30 протоколов голосования остаются неподсчитанными с избирательных участков за рубежом.

Несмотря на небольшое поражение от Стояногло в Молдове, где она получила 48,81% голосов против его 51,19% — разница в чуть более 32 000 голосов — Санду одержала победу при мощной поддержке молдавских избирателей за рубежом. Около 330 000 молдаван проголосовали на 231 международном избирательном участке, что составило более 20% от общей явки. За рубежом Санду одержала решительную победу, набрав более 82% голосов экспатриантов — почти 250 000 бюллетеней — в ее пользу.

Ожидается, что ЦИК опубликует окончательные результаты подсчета голосов, включающие все голоса за рубежом, к утру понедельника.