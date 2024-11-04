Ограничение скорости на дороге Зыхское кольцо-Аэропорт снижено из-за дождливой погоды
Скорость движения на дороге Зыхский круг-Аэропорт снижена из-за дождливой погоды
Власти Баку снизили в субботу скорость дорожного движения на участках дороги Зыхский круг - Аэропорт до 20 километров в час, сославшись на возросшие риски из-за продолжающегося дождя. Чтобы оповестить о снижении Центр интеллектуального управления транспортом при Министерстве внутренних дел обновил данные о скорости на электронных знаках вдоль маршрута,.
Также, в связи со скользкостью дорожных покрытий были активированы предупреждающие знаки с надписью «скользкая дорога». Водителей призывают соблюдать новые ограничения скорости в целях безопасности, заявили чиновники.
Решение принято на фоне обильных осадков в регионе, что требует принятия дополнительных мер предосторожности для обеспечения безопасности водителей на ключевых магистралях, ведущих к Международному аэропорту Гейдара Алиева.
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