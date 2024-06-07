Азербайджан рассматривает возможность создания института по обогащению языков в условиях вызовов глобализации

В официальном обращении к президенту Ильхаму Алиеву видные азербайджанские лингвисты и защитники культуры призвали к созданию специального учреждения для надзора за обогащением и регулированием азербайджанского языка. Это предложение было выдвинуто на фоне опасений по поводу растущего притока иностранных терминов в связи с глобализацией и техническим прогрессом, что угрожает чистоте и целостности национального языка.

В обращении подчеркивается историческая эволюция и постоянное совершенствование азербайджанского языка, который на протяжении веков обогащался такими литературными гигантами, как Иззаддин Гасаноглу, Имададдин Насими, Шах Исмаил Хатаи, Мухаммед Физули, а в последнее время - современными писателями и интеллектуалами, такими как Самед Вургун и Бахтияр Вахабзаде. В нем подчеркивается значительная роль покойного общенационального лидера Гейдара Алиева, который сыграл важную роль в принятии в 2002 году закона “О государственном языке в Азербайджанской Республике”.

Несмотря на эти усилия, защитники утверждают, что азербайджанский язык требует повышенного внимания и систематического управления, чтобы справиться с проблемами, связанными с быстрым внедрением иностранной терминологии. Они отмечают, что многие новые термины, особенно в таких областях, как здравоохранение, образование, экономика и информационные технологии, не имеют эквивалентов на азербайджанском языке, что приводит к размыванию уникальности языка.

Сторонники инициативы приводят в пример Турцию, где адаптацией и созданием новых терминов в турецком языке занимается специализированное учреждение, в котором работает около тридцати штатных сотрудников. Они предлагают создать аналогичную структуру для Азербайджана, укомплектованную экспертами из различных областей, для оценки иностранных терминов и внедрения подходящих азербайджанских альтернатив.

В своем письме к президенту Алиеву ученые выражают уверенность в том, что такой институт внесет значительный вклад в сохранение и развитие азербайджанского языка. Они считают, что структурированный подход к языковому регулированию повысит богатство языка и обеспечит его успешную адаптацию к современным требованиям без потери его сущности.

Призыв к действию вызвал широкую дискуссию среди ученых, политиков и общественности. Сторонники инициативы утверждают, что регулирующий орган необходим для защиты языка от подавляющего влияния иностранных терминов и поощрения лингвистического творчества в контексте Азербайджана. Критики, однако, предостерегают от потенциальной бюрократической неэффективности и риска подавления естественной лингвистической эволюции.

По мере развития дискуссии правительству Азербайджана предстоит принять важное решение о том, принимать ли это предложение, которое может иметь долгосрочные последствия для культурного и языкового наследия нации. Будущее азербайджанского языка в эпоху стремительной глобализации зависит от мер, принимаемых для сохранения его целостности при одновременной необходимой модернизации.

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