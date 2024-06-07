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Азербайджан рассматривает возможность создания института по обогащению языков в условиях вызовов глобализации

Азербайджан рассматривает возможность создания института по обогащению языков в условиях вызовов глобализации

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Азербайджан рассматривает возможность создания института по обогащению языков в условиях вызовов глобализации

В официальном обращении к президенту Ильхаму Алиеву видные азербайджанские лингвисты и защитники культуры призвали к созданию специального учреждения для надзора за обогащением и регулированием азербайджанского языка. Это предложение было выдвинуто на фоне опасений по поводу растущего притока иностранных терминов в связи с глобализацией и техническим прогрессом, что угрожает чистоте и целостности национального языка.

В обращении подчеркивается историческая эволюция и постоянное совершенствование азербайджанского языка, который на протяжении веков обогащался такими литературными гигантами, как Иззаддин Гасаноглу, Имададдин Насими, Шах Исмаил Хатаи, Мухаммед Физули, а в последнее время - современными писателями и интеллектуалами, такими как Самед Вургун и Бахтияр Вахабзаде. В нем подчеркивается значительная роль покойного общенационального лидера Гейдара Алиева, который сыграл важную роль в принятии в 2002 году закона “О государственном языке в Азербайджанской Республике”.

Несмотря на эти усилия, защитники утверждают, что азербайджанский язык требует повышенного внимания и систематического управления, чтобы справиться с проблемами, связанными с быстрым внедрением иностранной терминологии. Они отмечают, что многие новые термины, особенно в таких областях, как здравоохранение, образование, экономика и информационные технологии, не имеют эквивалентов на азербайджанском языке, что приводит к размыванию уникальности языка.

Сторонники инициативы приводят в пример Турцию, где адаптацией и созданием новых терминов в турецком языке занимается специализированное учреждение, в котором работает около тридцати штатных сотрудников. Они предлагают создать аналогичную структуру для Азербайджана, укомплектованную экспертами из различных областей, для оценки иностранных терминов и внедрения подходящих азербайджанских альтернатив.

В своем письме к президенту Алиеву ученые  выражают уверенность в том, что такой институт внесет значительный вклад в сохранение и развитие азербайджанского языка. Они считают, что структурированный подход к языковому регулированию повысит богатство языка и обеспечит его успешную адаптацию к современным требованиям без потери его сущности.

Призыв к действию вызвал широкую дискуссию среди ученых, политиков и общественности. Сторонники инициативы утверждают, что регулирующий орган необходим для защиты языка от подавляющего влияния иностранных терминов и поощрения лингвистического творчества в контексте Азербайджана. Критики, однако, предостерегают от потенциальной бюрократической неэффективности и риска подавления естественной лингвистической эволюции.

По мере развития дискуссии правительству Азербайджана предстоит принять важное решение о том, принимать ли это предложение, которое может иметь долгосрочные последствия для культурного и языкового наследия нации. Будущее азербайджанского языка в эпоху стремительной глобализации зависит от мер, принимаемых для сохранения его целостности при одновременной необходимой модернизации.

Авторы письма

  1. Zümrüd Dadaşzadə, professor
  2. Aida Qasımova, professor
  3. Fəxrəddin Veysəlli, professor
  4. Qulu Məhərrəmli, professor
  5. Ədalət Tahirzadə, professor    
  6. Elmira Məmmədova-Kekeç, professor
  7. Ramazan Qafarlı, professor
  8. Tərlan Quliyev, professor
  9. Seyfəddin Rzasoy, professor
  10. Qurban Bayramov, professor
  11. Səadət Şıxıyeva, dosent
  12. İradə Musayeva, dosent
  13. Əkrəm Bağırov, dosent
  14. Pərvanə Məmmədli, dosent
  15. Dürdanə Rəhimzadə, dosent
  16. Fuad İslamzadə, dosent
  17. Könül Nəhmətova, dosent
  18. Aybəniz Rəhimova, dosent
  19. Afaq Yusifli, dosent
  20. Güldəniz Qocayeva, dosent
  21. İsmayıl Məmmədov, dosent
  22. Yeganə Kərimzadə, yazıçı
  23. Nəriman Əbdülrəhmanlı, yazıçı
  24. Vasif Sadıqlı, “Filoloji Araşdırmalar və Dil Monitorinqi Mərkəzi” İctimai Birliyinin sədri

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