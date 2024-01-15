Азербайджано-армянские отношения обострились из-за Зангезурского транспортного коридора

В ходе недавнего дипломатического обмена премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на призыв президента Азербайджана Ильхама Алиева к восстановлению отношений между двумя народами. Пашинян выразил готовность Армении содействовать сообщению между Нахчываном и остальной частью Азербайджана, предложив установить как железнодорожное, так и автомобильное транспортное сообщение при определенных условиях.

Однако Пашинян подчеркнул, что любое возобновление работы дорог и границ должно соответствовать принципам суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции вовлеченных стран. Это произошло после того, как президент Алиев настоял на том, чтобы люди и грузы свободно перемещались из Азербайджана в Азербайджан без досмотра, особенно через Зангезурский коридор, проходящий через армянский регион Суник.

Президент Алиев подчеркнул важность обеспечения безопасности на этом маршруте, выразив скептицизм по поводу способности Армении гарантировать безопасность. Он сослался на трехстороннее соглашение, подписанное 10 ноября 2020 года, которое уполномочивало российских пограничников осуществлять надзор за конкретным районом. Алиев настаивал на том, чтобы Армения выполнила это обязательство, и премьер-министр Армении стремился удовлетворить это требование.

Официальный ответ Министерства иностранных дел Баку еще не опубликован. Однако Хикмет Бабаоглу, депутат от правящей партии Азербайджана "Ени Азербайджан", в интервью Turan преуменьшил значение предложения Пашиняна, сославшись на существующие обязательства в трехстороннем соглашении.

Бабаоглу утверждал, что идеи Пашиняна были "неудачными", и указал, что Иран никогда не содействовал переходу между азербайджанскими территориями, подобному предложенному Зангезурскому коридору. Он подчеркнул, что общение должно быть открытым, и это мнение отражено в трехстороннем соглашении, которое включает конкретные положения о беспрепятственном прохождении.

Политический обозреватель Арастун Оруджлу в интервью Радио Азадлыг осветил меняющийся внешнеполитический курс Азербайджана. Он отметил признаки усиления влияния России и высказал предположение о попытках Азербайджана создать конфликты с Западом, потенциально в качестве стратегического шага в преддверии предстоящих выборов.

Оруджлу выразил обеспокоенность по поводу того, что Азербайджан, по-видимому, придерживается интересов России по нескольким направлениям, включая проблему Зангезурского коридора. Поднимая вопросы о независимости внешнеполитических решений Азербайджана, он предположил, что Баку, возможно, выполняет обязательства перед Москвой.