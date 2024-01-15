Взрыв и пожар в мебельном цеху, есть пострадавшие
Число погибших на пожаре в мебельном цеху достигло 6 человек (обновлено)
В ходе разбора завалов на месте сгоревшего мебельного цеха в Бинагадинском районе Баку, обнаружены тела еще трех погибших. Об этом Turan сообщили вечером в понедельник в Генпрокуратуре.
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На пожаре в мебельном цеху погибли 3 человека, 24 ранены
В результате пожара-взрыва 15 января в мебельном цеху в Бинагадинском районе Баку погибли три человека, сообщила в полдень Генпрокуратура страны.По факту возбуждено уголовное дело.
На пожаре пострадали 24 человека, сообщили агентству Turan в TəBİB (Объединение по управление территориальными медицинскими подразделениями).
Одному пострадавшему оказана медпомощь на месте, а 23 человека были госпитализированы в медучреждения. Из них 10 доставлены в Городской клинический центр с различными травмами, ожогами и переломами.
Еще 14 человек с ожогами различной степени поступили в Ожоговый центр при Наримановском медицинском центре.
В свою очередь, в МЧС заявили о локализации пожара и принимаемых мер по полному его тушению. В ходе тушения пожара, были спасены три человека.
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Взрыв и пожар в мебельном цеху, есть пострадавшие
В мебельном цеху по улице Сулейман Сани Ахундова в Бинагадинском районе Баку около полудня 15 января произошел взрыв, сопровождаемый пожаром.
На место происшествия привлечены соответствующие службы МЧС.
К месту пожара также направлены сотрудники полиции, принимаются меры безопасности, сообщили в МВД.
В свою очередь, TƏBİB сообщили, что на место пожара направлены 15 бригад «Скорой помощи».
По неофициальным данным, есть большое число пострадавших.
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