  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy40 C
  • Вторник, 16 январь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(2 часа назад)
Взрыв и пожар в мебельном цеху, есть пострадавшие

Взрыв и пожар в мебельном цеху, есть пострадавшие

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Число погибших на пожаре в мебельном цеху достигло 6 человек (обновлено)

В ходе разбора завалов на месте сгоревшего мебельного цеха в Бинагадинском районе Баку, обнаружены тела еще трех погибших. Об этом Turan сообщили вечером в понедельник в Генпрокуратуре.

* * *

На пожаре в мебельном цеху погибли 3 человека, 24 ранены

В результате пожара-взрыва 15 января  в мебельном цеху в Бинагадинском районе Баку погибли три человека, сообщила в полдень Генпрокуратура страны.По факту возбуждено уголовное дело.

На пожаре пострадали 24 человека, сообщили агентству Turan в TəBİB (Объединение по управление территориальными медицинскими подразделениями).

Одному пострадавшему оказана медпомощь на месте, а 23 человека были госпитализированы  в медучреждения.  Из них 10 доставлены в Городской клинический центр с различными травмами,  ожогами и переломами.

Еще 14 человек с ожогами различной степени поступили в Ожоговый центр при Наримановском медицинском центре.

В свою очередь, в МЧС заявили о локализации пожара и принимаемых мер по полному его тушению. В ходе тушения пожара, были спасены три человека.

* * *

Взрыв и пожар в мебельном цеху, есть пострадавшие

В мебельном цеху по улице Сулейман Сани Ахундова в Бинагадинском районе Баку около полудня 15 января произошел взрыв, сопровождаемый пожаром.

На место происшествия привлечены соответствующие службы МЧС.

К месту пожара также направлены сотрудники полиции, принимаются меры безопасности, сообщили в МВД.

В свою очередь, TƏBİB сообщили, что на место пожара направлены 15 бригад «Скорой помощи».

По неофициальным данным, есть большое число пострадавших.

 

Написать отзыв

Общество

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей