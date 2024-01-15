Журналист Abzas Media Эльнара Гасымова арестована на 2,5 месяца (обновлено)

Хатаинский районный суд избрал в отношении журналиста Abzas Media Эльнары Гасымовой меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца 17 дней.

Об этом сообщил адвокат Бахруз Байрамов.

Он указал на бесчеловечное обращение с девушкой, которую привезли в суд в наручниках надетых на кисти рук за спиной.

В здании суда наручники были надеты уже спереди. Судья после протеста адвокатов распорядился снять наручники и вывести девушку ее из "аквариума" (стеклянного бокса для подсудимых).

Тем не менее, суд удовлетворил ходатайство и арестовал девушку на 2 месяца 17 дней.

Она была привлечена по той же статье 206.3.2 (контрабанда по предварительному сговору лиц) УК, что и другие пять журналистов и медиаработников, арестованных по этому делу.

Гасымова отвергла обвинения. Девушка заявила, что ее арест связан с тем, что после арестов коллег из Abzas Media продолжила журналистскую работу, делала съемки для этого издания.

Гасымова была задержана 13 января, как подозреваемая по ст. 206.3.2 (контрабанда по предварительному сговору лиц) УК. Она стала шестым журналистом и медиаработником, привлеченным по делу Abzas Media.

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Журналистку Abzas Media Эльнару Гасымову доставили суд

Журналистку Abzas Media Эльнару Гасымову в 15:00 доставили в Хатаинский районный суд.

Рки девушки были закованы в наручники сзади, чтобы она не могла приветствовать собравшихся у суда коллег. В здании суда журналистке перед началом заседания не разрешили пойти в туалет. Сегодня суд рассматривает ходатайство следствия о предварительном аресте журналистки.

Гасымова была задержана 13 января, как подозреваемая по ст. 206.3.2 (контрабанда по предварительному сговору лиц) УК. Она стала шестым журналистом и медиаработником, привлеченным по делу Abzas Media.