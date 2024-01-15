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(2 часа назад)
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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Арестован журналист Шахин Рзаев

Арестован политический обозреватель регионального издания JAMnews Шахин Рзаев.

Он вышел из дома около двух часов дня 15 января и после этого перестал выходить на связь, сообщили его близкие.

Позже выяснилось, что  он задержан полицией и решением  арестован на 15 суток по ст. «мелкое хулиганство» Кодекса об административных проступков.

Сотрудник пресс-службы МВД Ибрагим Амирасланлы подтвердил Turan информацию об аресте Рзаева.

Рзаев журналист с большим стажем работы. Он известен участием в многочисленных региональных проектах гражданского общества, направленных на достижение мира на Южном Кавказе.

Периодически Рзаев высказывал критику в адрес властей Азербайджана.

 

 

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