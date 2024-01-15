Арестован журналист Шахин Рзаев
Арестован политический обозреватель регионального издания JAMnews Шахин Рзаев.
Он вышел из дома около двух часов дня 15 января и после этого перестал выходить на связь, сообщили его близкие.
Позже выяснилось, что он задержан полицией и решением арестован на 15 суток по ст. «мелкое хулиганство» Кодекса об административных проступков.
Сотрудник пресс-службы МВД Ибрагим Амирасланлы подтвердил Turan информацию об аресте Рзаева.
Рзаев журналист с большим стажем работы. Он известен участием в многочисленных региональных проектах гражданского общества, направленных на достижение мира на Южном Кавказе.
Периодически Рзаев высказывал критику в адрес властей Азербайджана.
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