Председатель DSMF Гималай Мамишов
Государственный Фонд социальной защиты (ГФСС) перешел на метод индексации пенсий
Об этом заявил председатель DSMF Гималай Мамишов, выступая на пресс-конференции.
По его словам, каждый год на основе индексации будет расти пенсия. Это повышение будет распространяться на все виды пенсий.
Председатель DSMF сказал, что индексация будет начислена с 1 января, и увеличение с помощью этого метода индексации будет применяться к пенсиям за февраль. В этом году прогнозируется индексация на 10,8 процента.
А эксперты считают, что на фоне нынешних реалий рост пенсий на 10,8 процента невелик.
Член комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Арзу Нагиев сообщил Turan, что пенсия индексируется не столько в процентах от инфляции, сколько в размере роста заработной платы: "в настоящее время этот показатель точно не известен, но в первые 10 дней февраля будет известно, сколько именно. Поэтому сейчас нельзя сказать, что пенсионного роста будет больше или меньше".
Депутат отметил, что индексация пенсий - это не метод резкого увеличения размеров пенсий, основной целью индексации является защита пенсий от потери стоимости, а точнее сохранение их реальной стоимости за предыдущий год: "С другой стороны, хотелось бы отметить, что за последние 3-4 года пенсии выросли примерно на 50 процентов, минимальная пенсия за последние 5 лет увеличилась в 2,5 раза. Они предназначены для повышения социальной защиты пенсионеров".
Экономист Натиг Джафарли сказал Turan, что пенсии индексируются в соответствии с темпами роста среднемесячной заработной платы: "У нас размер пенсий настолько низок, что даже при 20-процентном росте это не окажет большого влияния. То есть основная проблема не в индексации, а в том, что размер стипендий очень низкий".
По словам эксперта, средняя пенсия в Азербайджане составляет около 400 манатов: "это крайне низкий показатель. Поэтому у нас минимальная и среднемесячная пенсия должна увеличиваться, чтобы это проявилось при индексации".
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