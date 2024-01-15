В южных районах Азербайджана восстанавливается подача электричества

После сильного снегопада, длившегося два дня, значительные перебои с электроснабжением охватили Лянкяранский, Астаринский, Масаллинский, Лерикский и Ярдымлинский районы, в результате чего более 80% этих регионов остались без электричества. Неблагоприятные погодные условия, сопровождавшиеся обильным снегопадом и сильным ветром, привели к повалению многочисленных деревьев, что нанесло существенный ущерб энергетической инфраструктуре.

В настоящее время усилиямивосстановлено электроснабжение в районных центрах Джалилабад, Масалла, Лянкяран и Астара. Соответствующее ведомство активно занимается рассмотрением и исправлением инцидентов, произошедших в южных регионах.

Было подчеркнуто, что персонал региональных подразделений акционерного общества совместно со службами экстренного реагирования, направленными из столицы, усердно работали с начала кризиса. Расчистка заснеженных территорий, осложненных поваленными деревьями, представляет собой сложную задачу, требующую дополнительного времени для некоторых организаций, однако аварийные службы продолжают свою непрерывную работу на местах происшествий.

Электрораспределительная компания ОАО "Азеришиг" сообщает, что восстановление линий электропередачи в отдельных горных деревнях близится к завершению, ожидается полное восстановление электроснабжения в этих районах в ближайшие часы. После сильного снегопада, длившегося два дня, значительные перебои с электроснабжением охватили Лянкяранский, Астаринский, Масаллинский, Лерикский и Ярдымлинский районы, в результате чего более 80% этих регионов остались без электричества. Неблагоприятные погодные условия, сопровождавшиеся обильным снегопадом и сильным ветром, привели к повалению многочисленных деревьев, что нанесло существенный ущерб энергетической инфраструктуре.

В настоящее время усилиями восстановлено электроснабжение в районных центрах Джалилабад, Масалла, Лянкяран и Астара. Соответствующее ведомство активно занимается рассмотрением и исправлением инцидентов, произошедших в южных регионах.

Было подчеркнуто, что персонал региональных подразделений акционерного общества совместно со службами экстренного реагирования, направленными из столицы, усердно работали с начала кризиса. Расчистка заснеженных территорий, осложненных поваленными деревьями, представляет собой сложную задачу, требующую дополнительного времени для некоторых организаций, однако аварийные службы продолжают свою непрерывную работу на местах происшествий.

"Азеришиг" сообщает, что восстановление линий электропередачи в отдельных горных деревнях близится к завершению, ожидается полное восстановление электроснабжения в этих районах в ближайшие часы.