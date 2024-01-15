Лауреат Нобелевской премии мира приговорена к дополнительному 15-месячному тюремному заключению

Иранский лауреат Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади была приговорена к дополнительному 15-месячному тюремному заключению за предполагаемое распространение пропаганды против Исламской Республики, объявила в понедельник ее семья. Вердикт, вынесенный 19 декабря, также предусматривает двухлетний запрет на поездки, ограничения на ее членство в политических и социальных группах и запрет на владение мобильным телефоном в течение этого периода. Кроме того, это решение высылает Мохаммади из столицы Тегерана, подразумевая, что она может отбывать наказание в другой провинции Ирана.

Мохаммади, в настоящее время заключенная в печально известной тегеранской тюрьме Эвин, уже отбывает 30-месячный срок по обвинениям, включающим пропаганду против правящей системы, неповиновение в тюрьме и клевету на власти. Ее отказ присутствовать на недавнем судебном заседании стал дополнением к серии протестов против безжалостной кампании иранского правительства против нее.

Недовольство иранской теократии Мохаммади усилилось, когда в октябре ей была присуждена Нобелевская премия мира в знак признания ее непреходящей активности. Будучи 19-й женщиной, получившей престижную награду, и второй иранской женщиной после Ширин Эбади в 2003 году, Мохаммади упорствует в своей адвокатской деятельности, несмотря на многочисленные аресты и годы, проведенные за решеткой.

В ноябре Мохаммади объявила голодовку вместе с другими заключенными, протестуя против отказа в медицинской помощи и выражая несогласие с обязательным ношением хиджаба женщинами в стране. Обязательное ношение хиджаба долгое время было политическим символом в Иране, особенно после его введения в действие после Исламской революции 1979 года. Несмотря на то, что женщины играют различные роли в иранском обществе, жизнь женщин по-прежнему находится под строгим контролем с помощью таких законов, как обязательный хиджаб.

Смерть 22-летней Махсы Амини во время содержания под стражей в полиции в прошлом году вызвала общенациональные протесты, возглавляемые женщинами, бросающими вызов теократическому правительству Ирана. Задержание Амини было связано с ее предполагаемым отказом носить хиджаб в угоду властям. Этот инцидент подчеркнул более широкую напряженность вокруг хиджаба, символа благочестия и скромности в исламской традиции.

Несмотря на активизацию кампаний против несоблюдения требований, женщины в Иране все чаще предпочитают не носить хиджаб. Иран и соседний Афганистан, находящиеся под властью талибов, являются единственными странами, где применяется обязательное ношение хиджаба. Неустанное стремление Мохаммади к соблюдению прав человека и ее готовность противостоять репрессивным мерам демонстрируют устойчивость этих бросающих вызов ограничительным нормам в Иране. Однако последний приговор рисует суровую картину продолжающейся борьбы за основные свободы в стране.