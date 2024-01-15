Тезисы последнего интервью Ильхама Алиева и реакция Еревана

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван считает последние заявления азербайджанской стороны серьезным ударом по мирному процессу. По его словам, Баку отказывается выполнять ранее достигнутые договоренности о признании территориальной целостности государств на основании Алма-Атинской декларации 1991 года, по которой образовались независимые страны бывшего СССР.

«Последние заявления из Азербайджана я оцениваю как серьезный удар по мирному процессу. Процесс делимитации границы заключается не в создании границы, а в том, что наши комиссии по делимитации должны восстановить границы, существовавшие на момент принятия Алма-Атинской декларации», - сказал Пашинян.

Он добавил, что в Ереване оценивают заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева как территориальные претензии к Армении. Пашинян заявил, что Баку пытается сгенерировать свои требования по территориям, что «абсолютно неприемлемо». Он также выразил мнение, что некоторые внешние и внутренние силы не хотят заключения договора о мире между Арменией и Азербайджаном.

Ранее, 10 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телевизионным каналам. Алиев в частности заявил, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией должен быть подписан в двухстороннем формате и в в гарантах мирного договора нет никакой необходимости.

«Мне вообще не хотелось бы, чтобы азербайджано-армянские отношения превратились в геополитическую тему. Это – вопрос между нашими двумя странами, мы сами и должны решить его. Если придем к договоренности, то будет подписан мирный договор. Если не придем, значит, переговоры либо будут продолжены, либо остановлены. Оба варианта возможны», - подчеркнул он.

Касаясь вопроса делимитации и демаркации границ, глава Азербайджана пояснил, что армянская сторона предлагает осуществлять делимитацию на основе карт 1975 года по той причине, что после советизации азербайджанские земли по частям передавались Армении. В последний такой подарок был сделан в мае 1969 года. По его мнению, для проведения делимитации не следует строить работу на основе какой-то карты, необходимо взять за основу либо политическую методологию, либо хронологию. Он также заявил, что что армия не сдвинется с позиций, которые были заняты в мае 2021 года и сентябре 2022-го, поскольку граница между странами еще не определена.

«Мы не отойдем ни на шаг от наших позиций как мая 2021 года, так и сентября 2022 года, так как эта граница должна быть установлена. Однако наша дислокация, которая сегодня оспаривается Арменией, не охватывает ни одного населенного пункта. На позициях, высотах, где мы стоим, никто никогда не жил. Армения же сегодня продолжает оккупацию наших сел, и это невыносимо. Еще раз хочу отметить и считаю, что в ходе предстоящей в конце этого месяца встречи комиссий в данный вопрос будет внесена ясность», - сказал Ильхам Алиев.

Касаясь вопроса разблокирования транспортных связей в регионе, он посоветовал армянской стороне не заниматься манипуляциями.

«Предложенный ими маршрут из основной части Азербайджана в Нахчыван совершенно непригоден к пользованию. Пользоваться им в течение всего года будет невозможно, поскольку погодные условия и рельеф там очень суровые. Самый правильный вариант – проезд через территорию Мегри», - пояснил он, подчеркнув при этом, что люди и грузы из Азербайджана в Азербайджан должны проходить без какой-либо проверки.

«В противном случае Армения навсегда останется тупиком. Если упомянутый мною маршрут не будет открыт, то мы не намерены открывать границу с Арменией в каком-либо другом месте», - пообещал Алиев.

Обоснована ли оценка Никола Пашиняна «последних заявлений из Азербайджана» «как серьезный удар по мирному процессу»?

На этот вопрос в программе «Сложный вопрос» отвечает обозреватель Радио «Свобода», эксперт по Кавказу Вадим Дубнов.

Эксперт считает, что с формальной точки зрения заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что если Армения не согласится на условия Азербайджана относительно Зангезурского коридора, то никаких других разговоров о перемирии и прочем не будет, это удар по мирному договору. Однако на самом деле не стоит так сильно драматизировать ситуацию. Это на срыв мирного договора, а «яркая иллюстрация большого отката прежде всего по вопросу коммуникаций.

«Мне кажется это самый главный вопрос. А все остальные заявления, которые в Ереване сочли угрожающими, действительно звучат достаточно угрожающе. Это напоминание Еревану о том, что у Азербайджана есть средства для оказания давления», - считает Дубнов.

Касаясь слов Ильхама Алиева о том, что делимитацию следует проводить не на основе карт 1975 года, а на основе политической методологии, либо хронологии, Дубнов отметил, что это не стоит воспринимать как «казус белли», просто Азербайджан наращивает давление. Это следует воспринимать следующим образом, - «Если Ереван будет по-прежнему противиться нашим требованиям по поводу коммуникаций, то у нас есть достаточно серьезный арсенал средств. У нас есть Иран, есть территориальные претензии, не демаркированная граница с части которой, мы уж точно не уйдем. Здесь мы будем стоять до тех пор, пока не демаркируем границу, так как считаем нужным. Одновременно это тема Западного Азербайджана, возвращения азербайджанцев в Сюник (Западный Зангезур – Ред.)», - пояснил он.

Дубнов считает, что это лишь некая декларация. « Не думаю, что Азербайджан готов продвигать военным или каким-то другим способом, то, что он заявил», - говорит эксперт.