Чего ожидать от нового парламента?

Прошло пять дней с момента внеочередных парламентских выборов в Азербайджане. Хотя Центральная избирательная комиссия (ЦИК) еще не завершила работу над протоколами, ведущие кандидаты по всем 125 округам уже объявлены. Чего от них можно ожидать?

Директор Института политического управления Азер Гасымлы против того, чтобы рассматривать этих кандидатов как новую силу. По его словам, 70-80% этих лиц из старого состава. «Если ничего не изменится, то новый парламент будет просто исполнять то, что диктует исполнительная власть. Сегодня в Азербайджане нет настоящего парламентаризма или представительства народа», - сказал он Радио Азадлыг.

Политический комментатор Заур Ибрагим выражает иную точку зрения. Он считает, что объявление ЦИК ведущих кандидатов говорит о том, что законодательный орган усилит международное сотрудничество и усилит парламентскую дипломатию. «Представленность в Милли Меджлисе профессиональных дипломатов и то, что мандаты завоевали независимые технократы с зарубежным образованием, специализирующиеся в сфере международных отношений, дает основание говорить о том, что в VII созыве достаточно опытных специалистов. Они смогут успешно решить имеющиеся в этой области задачи», — сказал он.

Другой политический комментатор, Насими Мамедли, утверждает, что основные направления политики страны — экономические, политические, социальные, правовые и другие — определяются высшим органом исполнительной власти — президентом. Он отмечает, что статья 109 конституции предоставляет президенту широкий спектр полномочий. «Вся система отношений в стране находится под правовой и политической волей президента. Законодательная и судебная ветви власти также конституционно подчинены президенту. Поэтому от Милли Меджлиса нет особых ожиданий с точки зрения ее полномочий и состава. В действительности день выборов стал идеальным тестом для оценки общественных ожиданий от ассамблеи. Явка избирателей составила 6–7%».

По данным ЦИК, активность избирателей составила более 37%.

По словам А.Гасымлы, последние два-три созыва Милли Меджлиса отличались от предыдущих тем, что в нем не было профессиональных правоведов: «Теперь Милли Меджлис стал отделом Администрации Президента, тогда как раньше он был нотарильной конторой. Сегодня руководители комитетов Меджлиса взяли на себя половину этой работы».

Как утверждает З.Ибрагим, в новом составе наряду с прежними депутатами-экономистами, будут новые. «Полагаю возможности проводить лучшую экспертизу предложений правительства и готовить новые предложения возрастут. Функциональность законодательного органа также улучшится. Известно, что Милли Меджлис как правило является платформой на которой поднимаются социально значимые вопросы. В частности, в Милли Меджлисе постоянно поднимаются вопросы, вопросы, волнующие население, касающиеся мер социальной защиты, нужд уязвимых слоев населения.

По его мнению, общество очень чувствительно к мнению депутатов по этим вопросам:

«Полагаю, что и в VII созыве мы станем очевидцами профессиональных предложений и рекомендаций в этой области. По-моему, депутаты-экономисты компетентны в этой области, поднятые ими вопросы повысят эффективность защиты уязвимых слоев населения».

А Н.Мамедли говорит, что в статусе лидирующих кандидатов оказались 88 депутатов или 70,4% старого состава Милли Меджлиса. По его словам, большинство депутатов из старого состава, получивших мандаты, за небольшим исключением, запомнились своей пассивностью.

Он также добавляет, что абсолютное большинство новых лиц среди ведущих кандидатов никогда не занимались общественной и политической деятельностью: «Их имена и следы их деятельности невозможно обнаружить не только в обществе, но и в поисковике Google. При представительстве этих людей будет очень сложно эффективно обсуждать и решать кардинальные проблемы общества. Нет никаких оснований для оптимизма в отношении решения многожества социально-политических проблем».

А. Гасымлы задается вопросом, как они могут противодействовать девальвации: «Во-первых, у них нет политических полномочий вызывать министров и требовать отчеты. С другой стороны, Милли Меджлис законодательный орган, а не Министерство экономики. Экономисты в Ассамблее не принимают экономических решений; они обсуждают и принимают бюджет, то есть утверждают. У этих людей нет функций и политической воли».

З.Ибрагим отмечает, что на протяжении многих лет высказывались различные предположения в связи с девальвацией. Однако он не видит реальных оснований для девальвации: «Большинство принадлежит правящей партии «Новый Азербайджан», поэтому мы не увидим особой позиции по решениям правительства. Однако мнения и предложения депутатов могут способствовать большему вниманию к потребностям уязвимых групп, более оптимальному распределению бюджетных ресурсов, повышению прозрачности при принятии экономических решений».

Н.Маммедли же считает, что возможности Национальной ассамблеи для позитивных шагов в этой области ограничены: «В последние годы мы не встречали депутата, который бы выступил с серьёзной законодательной инициативой в экономической и социальной сфере и смог бы вызвать широкую дискуссию. Законодательные инициативы, как правило, исходили от президента. У парламента нет сил и желания предпринять отличающийся шаг в связи с экономической и финансовой политики правительства».