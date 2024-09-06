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Ильхам Алиев об отмене запрета на въезд в Азербайджан членам ПАСЕ
Азербайджан отменит запрет на посещение страны членами ПАСЕ, после того, как полномочия делегации Азербайджана будут восстановлены в этой организации. Об этом в пятницу заявил президент Ильхам Алиев, отвечая на вопросы модератора в рамках Международного форума в Черноббио (Италия).
«В прошлом году мы полностью восстановили свой суверенитет. Таким образом в сентябре прошлого года сепаратизм на территории Азербайджана был полностью искоренён. Мы не сделали ничего такого, что отличалось бы от того, что пытается сделать Украина. Украина безуспешно пытается восстановить свой суверенитет, несмотря на огромную поддержку Запада. Мы же восстановили свой суверенитет сами, без какой-либо поддержки. Буквально через несколько месяцев после этого ПАСЕ приняла решение лишить нашу делегацию права голоса. То есть на нас были наложены санкции, потому что мы восстановили собственный суверенитет», - считает Алиев.
Он отметил, что решение Азербайджана объявить персонами нон-грата членов ПАСЕ, которые голосовали за лишение полномочий азербайджанской делегации, было адекватным.
«ِНаше решение было ответом. Если они изменят своё решение и восстановят наше право, то это эмбарго будет снято. …Наша делегация должна вернуться, и тогда запрет будет снят», - сказал Алиев.
Напомним, что 24 января этого года ПАСЕ на зимней сесии не утвердила полномочия азербайджанской делегации на 1 год из-за «не выполнения основных обязательств» перед Советом Европы, а также не приглашение наблюдателей ассамблеи на внеочередные президентские выборы 7 февраля. За это решение проголосовали 76 депутатов, при 10 - "против" и 4 - "воздержавшихся".
ПАСЕ принял такое решение из-за массовых нарушений прав человека и норм демократии, а не потому, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
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Rahim
2024-09-06
İnsan hüquqları və demokratik normalar bu gün də pozulur. Ali məhkəmənin 2019-ci il qərarı təsdiqləyir ki, mən Gürcüstanda Kulevi Neft Terminalında işlədiyim dövr üçün pensiya almalıyam. Ali məhkəmənin 2024-cü il qərarı isə mənim bu pensiyanı almağıma məhdudiyyət qoyur. Ona görə də Avropa şurası Azərbaycanı ümumiyyətlə Parlament Assampleyasından tam çıxarmalıdır.