Суд продлил срок ареста журналистки  Abzas Media

Хатаинский районный суд Баку 6 сентября удовлетворил представление следственного органа о продлении срока ареста журналистки Эльнары Гасымовой, арестованной по делу Abzas Media. Согласно решению суда, она будет оставаться под стражей до 13 ноября. Об этом Turan сообщила ее адвокат Гюнай Исмайлова.

Защита считает решение о продлении предварительного заключения журналистки необоснованным и намерена обжаловать его в Апелляционном суде.

Сама журналистка в суде вновь заявила, что арестована из-за своей журналистской работы и отвергла предъявленное ей обвинение.

*Гасымова была арестована 15 января по обвинению в контрабанде денег ст. 206.3.2 УК (контрабанда группой лиц по предварительному сговору). Она одна из шести журналистов и медиа-работников, которые были арестованы в ноябре 2023 г. – январе 2024 г. «по делу Abzas Media». Впоследствии по этому делу был арестован также экономист Фарид Мехрализаде.

Изначально всем им было предъявлено обвинение по статье 206.3.2 УК (контрабанда группой лиц по предварительному сговору). Однако 16-19 августа журналистам предъявили более тяжкие обвинения: ст. 192.3.2 (незаконное предпринимательство с получением крупного дохода), 193-1.3.1 и 193-1.3.2 (легализация преступных доходов организованной группой), 206.4 (контрабанда организованной группой), 320.1 и 320.2 (подделка документов и использование поддельных документов), а также статьи 213.2.1 (групповое уклонение от уплаты налогов) УК.

Эти обвинения караются лишением свободы на срок до 12 лет. Журналисты отвергают все обвинения, заявляя, что их преследуют за расследование фактов коррупции в высших эшелонах власти.