Согласно недавним событиям, российские миротворцы начали вывод своих войск с территорий Азербайджана, что было подтверждено как российскими, так и азербайджанскими официальными лицами. Первоначально планировалось, что развертывание российских миротворцев в регионе завершится к концу следующего года. Тем не менее, на фоне этого вывода войск возникли предположения относительно потенциального желания России еще больше усилить свое экономическое влияние в регионе, несмотря на преждевременный вывод ее военного контингента. Можно ли выдвинуть на первый план вопрос о членстве Азербайджана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), созданном в 2014 году и включающем Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россию?

Депутат от правящей партии Азербайджана Айдын Мирзазаде считает вывод российских миротворцев из Азербайджана свидетельством дружественных отношений между двумя народами. Мирзазаде, как сообщает Туран, утверждает, что присутствию российских войск на азербайджанской земле не было оправдания: "Российские миротворцы были временно размещены на территории, где раньше существовал сепаратистский режим, просуществовавший пять лет. В настоящее время в Карабахе нет сепаратистского режима". Он подчеркивает, что армянское население также покинуло регион, что делает присутствие российских миротворцев ненужным. Мирзазаде подчеркивает позитивную динамику отношений Москвы и Баку, которая способствовала дипломатическому урегулированию без вмешательства других стран.

Однако остаются вопросы относительно намерений России в этом обмене мнениями. Мирзазаде вслух задается вопросом, чего Россия добивается взамен: "Она ни чего не хочет и ни в чем не нуждается. Отношения между двумя странами нормальные, что позволяет им понимать и уважать национальные интересы и суверенитет друг друга. Более того, такая резолюция могла бы войти в историю как один из успешных примеров глобальной дипломатии".

Ариф Мамедов, бывший постоянный представитель Азербайджана при Совете Европы в Страсбурге с 2007 по 2012 год, представляет несколько возможных сценариев. Он предполагает, что результатом может стать соглашение между Москвой и Тегераном, а не между Баку и Москвой. Согласно сообщениям, Иран предупредил Россию о размещении Израилем средств радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов в Карабахском регионе Азербайджана. Если Израиль нанесет удар по Ирану, Тегеран намерен принять ответные меры в регионе и предпочитает, чтобы России там не было.

Мамедов подчеркивает возросшую обеспокоенность, проявившуюся в недавних дипломатических шагах. Посол Франции отбыл в Азербайджан для консультаций, а 18 апреля совместный турецко-российский центр мониторинга объявил о прекращении своей деятельности. Мамедов предполагает, что неспособность Азербайджана построить три аэропорта в освобожденных районах подчеркивает стратегические интересы, а не связанные с туризмом.

Он отмечает, что сроки вывода российских миротворцев были намечены на 2025 год, что делает примечательным их преждевременный вывод на полтора года раньше. Мамедов отрицает какую-либо роль украинского конфликта в этом контексте, заявляя, что 2000 военнослужащих были бы несущественны в такой крупномасштабной войне.

Что касается перспективы вступления Азербайджана в Евразийский экономический союз, Мирзазаде подчеркивает, что такого предложения не поступало, и Азербайджан никогда не проявлял к нему интереса. Азербайджан ставит во главу угла установление открытых, нормальных отношений со всеми странами мира и поддерживает двусторонние отношения со всеми государствами-членами ЕАЭС. Он цитирует инаугурационную речь президента Азербайджана, в которой подчеркивались тесные связи страны с турецким миром. Азербайджан стремится укреплять свои отношения с пятью тюркоязычными государствами и развивать их торгово-экономические связи.

Однако Мамедов предполагает, что вступление Азербайджана в ЕАЭС могло бы стать следующей возможностью в обмен на вывод миротворцев. Он подчеркивает, что таможенная сфера является наиболее охраняемой сферой в Азербайджане, где власти неохотно вступают во Всемирную торговую организацию из-за монополий, непрозрачности и закрытого характера экономики.