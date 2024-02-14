Цена должности вице-президента SOCAR в мире криминала

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над лицами, чьи преступные деяния характеризуют нравы азербайджанского политического бомонда. Процесс начался 1 октября 2023 года.

Судья Азер Тагиев вынес решение лишении Аиды Сейфуллаевой свободы, обвиненной в жульничестве с вымоганием у обманутых граждан крупных сумм денег, на срок 7 лет. Сейфуллаева обещала начальнику Нефтегазового управления им. Нариманова ПО "Азнефть" Гочали Махмудову устроить за 150 тысяч манатов его сына Тофиса Махмудова на должность вице-президента государственной компании SOCAR. Часть денег (89,200 тыс манатов) она взяла авансом, остальные должна была получить после утверждения Тосифа на обещанную должность.

По другому судебному процессу, находящемуся в производстве Хатаинского городского суда, Абдуллаева обманула трех граждан на 4,500, 7,500 и 10.000 тыс манатов.

Сейфуллаева 13 раз объявлялась в полицейский розыск, но по неизвестным причинам решение не выполнялось. В 2018 году она была осуждена за мошенничество. На ее попечении находится малолетний сын.

Сообщивший о процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям главный редактор сайта criminal.az Анар Мамедов считает, что если бы Сейфуллаева была своевременно задержана, то она не совершила бы новых преступлений.

По информации А.Мамедова, Гочали Махмудов приходится близким родственником советника президента SOCAR Дашгына Искендерова, а осужденная Сейфуллаева - родная сестра учредителя и главного редактора азербайджанского сайта qafqazinfo.az https://qafqazinfo.az/ Элбруса Аруда (Сейфуллаева).