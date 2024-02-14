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(9 часов назад)
Абдель Фаттах ас-Сиси (слева) и Реджеп Тайип Эрдоган. 20.11.2022

Абдель Фаттах ас-Сиси (слева) и Реджеп Тайип Эрдоган. 20.11.2022

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Маис Ализаде
Маис Ализаде

Обозреватель

Встреча Эрдогана с Сиси сигнализирует о сдвиге в региональной динамике

Встреча главы турецкого государства с генералом Абдулфаттахом Сиси в Каире 14 февраля не означает изменения позиции г-на Эрдогана в отношении мировоззрения "Братьев-мусульман". Необходимость этого дипломатического взаимодействия обусловлена развивающейся геополитической динамикой в регионе и во всем мире. Прагматичный ответ Турции на требования реальной политики подчеркивает адаптивность, необходимую для того, чтобы ориентироваться в меняющемся балансе сил.

Недавняя эскалация конфликта между евреями и арабами, в частности, вызванная нападением ХАМАСА на Израиль, подтолкнула международные усилия к прекращению огня и долгосрочным мирным инициативам. На фоне этих усилий сближение Анкары с Катаром, считающимся близким союзником, отражает ее стратегические расчеты в регионе.

Однако настойчивость Анкары в отношении своей предполагаемой роли в провиденсе и ее кажущееся безразличие к бедственному положению палестинцев, пострадавших от израильских военных операций, рискуют подорвать авторитет "Братьев-мусульман" и региональное влияние Турции.

Несмотря на неопределенность в отношении предложений Эрдогана Египту, давление со стороны западных держав, особенно Великобритании, с целью создания независимого палестинского государства, подчеркивает настоятельную необходимость участия Турции. Хотя примирение с Египтом может показаться противоречащим прошлой риторике Эрдогана, оно согласуется как с политической философией Турции, так и с ее международным положением.

Динамика международных отношений требует прагматичных действий, примером чему может служить встреча Эрдогана с Сиси, несмотря на годы вражды. Потенциальная нормализация отношений между Турцией и Египтом подчеркивается признанием Эрдоганом беспрепятственной торговли F-16 с Вашингтоном.

В более широком контексте отчуждение Турции от Каира на фоне заигрываний России с Хафтаром в Ливии и развивающаяся динамика в отношениях между Иерусалимом и Эр-Риядом после конфликта между Израилем и ХАМАСОМ подчеркивает настоятельную необходимость повторной дипломатической калибровки.

Предстоящие опросы общественного мнения позволят оценить, как внутри страны восприняли примирение Эрдогана с Сиси. Однако фрагментированный политический ландшафт, напоминающий муниципальные выборы 1994 года, подчеркивает сложность внутренней политики Турции.

По мере развития политического ландшафта предстоящие дни покажут перипетии судьбы на фоне пересмотренных дипломатических маневров Турции и внутриполитической динамики.

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