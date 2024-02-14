Ожидается похолодание с осадками
Ожидается похолодание с осадками
На Азербайджан движется новая волна похолодания. С 15 февраля и до 17-го числа на территории страны ожидается холодная погода с осадками в виде снега, сообщили синоптики Минэкологии.
В указанный период в Баку и на Апшероне скорость северо-западного ветра достигнет 15-20 м/сек. 16 февраля скорость ветра повысится до 23-28 м/сек.
16-17 февраля в столице будут осадки в виде мокрого снега и снега.
Температура воздуха в указанный период понизится на 5-10°.
ненастная погода на территории страны сохранится до 18 февраля, в предгорных и горных районах ожидаются интенсивные снегопады.
Сила восточного ветра 16-17 февраля составит 15-18 м/сек, местами 23-25 м/сек.
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