Ожидается похолодание с осадками

На Азербайджан движется новая волна похолодания. С 15 февраля и до 17-го числа на территории страны ожидается холодная погода с осадками в виде снега, сообщили синоптики Минэкологии.

В указанный период в Баку и на Апшероне скорость северо-западного ветра достигнет 15-20 м/сек. 16 февраля скорость ветра повысится до 23-28 м/сек.

16-17 февраля в столице будут осадки в виде мокрого снега и снега.

Температура воздуха в указанный период понизится на 5-10°.

ненастная погода на территории страны сохранится до 18 февраля, в предгорных и горных районах ожидаются интенсивные снегопады.

Сила восточного ветра 16-17 февраля составит 15-18 м/сек, местами 23-25 м/сек.